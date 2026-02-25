El negocio del cobre en Aragón: así roban los cacos cables de las vías férreas

En Aragón, los robos de cobre en las vías férreas se han convertido en un problema recurrente que afecta a la seguridad del transporte y al mantenimiento de la red. Los delincuentes suelen actuar en zonas próximas a caminos de servicio paralelos a las vías, donde, tras romper la valla que protege el trazado, cortan los cables de toma de tierra o los lazos de circuito con herramientas tipo cizalla.

Este procedimiento no solo permite apoderarse del metal, sino que también provoca daños considerables en las losetas de hormigón que cubren los cables, que pueden quedar rotas. Además, el sistema eléctrico de la vía también puede quedar comprometido.

El cobre robado se vende en el mercado negro, lo que provoca que los cuerpos de seguridad del estado establezcan dispositivos para persuadir a los delincuentes. La Guardia Civil y los operadores ferroviarios trabajan conjuntamente para reforzar la vigilancia y dificultar el acceso a los puntos más vulnerables, pero la magnitud del robo de cobre sigue siendo un desafío.

La última operación dada a conocer por la Guardia Civil incluyó 16 delitos de robo por la sustracción de cable de cobre de la vía férrea que discurre por la provincia de Zaragoza. Estos robos de más de 750 metros de cableado causaron retrasos a 76 trenes, tanto de alta velocidad como de la línea convencional. Las demoras, en algunos casos, alcanzaron las cuatro horas.

Estos robos de cobre en las vías también pueden derivar en contratiempos para los usuarios de la red ferroviaria. Los trenes pueden llegar con retrasos, se pueden producir interrupciones en las líneas y, lo más importante, ponen en riesgo la seguridad de los viajeros que se desplazan en los trenes que circulan por la zona.

Choque de animales

Los datos dados a conocer reflejan que todos los delitos fueron cometidos por la misma persona, aumentando su actividad delictiva desde finales de diciembre de 2025. Este cobre robado se puede vender de manera ilegal en chatarrerías y puntos de reciclaje clandestinos que no registran debidamente su procedencia.

Los daños por los últimos destrozos realizados en Zaragoza ascienden a más de 38.000 euros, y a lo que se suma el grave riesgo para los usuarios. En este sentido, los agujeros abiertos en las vallas que protegen el recorrido de las vías pueden provocar que se cuelen animales que podrían llegar a colisionar con los trenes.