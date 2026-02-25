El PP de Azcón espera cerrar un "acuerdo global" con Vox antes del próximo 3 de marzo y Abascal dice que el decálogo de Génova es "bastante ofensivo" y "complica las cosas"

El tiempo comienza a apremiar y el primer "hito" en los acuerdos que deben cerrar PP y Vox en Aragón antes de formar gobierno se acerca. El próximo martes, 3 de marzo, se conforma la Mesa de las Cortes con la incógnita de si habrá un pacto que permita a la ultraderecha revalidar la Presidencia, ocupada por Marta Fernández, quien tampoco está claro que sea el nombre preferido para los populares. En cualquier caso, la intención del PP de Jorge Azcón es que, para ese día 3, se haya podido alcanzar un "acuerdo global" que no solo incluya la Mesa de las Cortes sino que también defina, al menos, un boceto inicial del futuro Gobierno, presumiblemente de coalición, con los de Santiago Abascal.

Es decir, los populares quieren que los pactos que se alcancen con Vox no se "segmenten", como ha pasado en Extremadura, sino que formen parte del mismo todo. Así las cosas, la imagen que deje el parlamento autonómico el próximo martes permitirá intuir en qué punto se encuentran las negociaciones con Abascal. Esta es la intención que ha desgranado este miércoles la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, en una rueda de prensa en la que ha insistido en mantener la "prudencia" y la "discreción" y seguir cocinando un acuerdo "a fuego lento", aunque el reloj de arena para esa entente "global" ya está boca abajo.

Algo que no parece sencillo atendiendo a las declaraciones que el propio Abascal realizaba de forma cuasi paralela, desde Castilla y León, donde está haciendo un tour similar al que hizo en las precampañas y campañas electorales de Extremadura y Aragón. Para el líder de Vox, el decálogo planteado por Génova "complica las cosas" e incluso lo define como "ofensivo" tanto para su partido como para los líderes populares regionales, Azcón en el caso aragonés. "Está lleno de obviedades. Solo faltaba que nos dijeran que no podemos pegar a los niños por la calle ni atropellar viejecitas con el coche", ha ironizado Abascal.

Ignacio Garriga, Alejandro Nolasco y Santiago Abascal, en el cierre de campaña de Vox en Zaragoza. / LAURA TRIVES

Vaquero, por su parte, no ha querido valorar las palabras del líder de la extrema derecha, "sean acertadas o no", en referencia a la primera reacción de Abascal sobre este decálogo. Aunque la vicepresidenta sí ha dejado claro que en esas diez medidas, que son el "denominador común" de ambas formaciones, está "el sello de Jorge Azcón", porque incluyen lo que el barón popular ha reivindicado durante la campaña electoral. Es decir, que el acuerdo sea en base a la legalidad y afecte únicamente a competencias que sean autonómicas (un punto de fricción con Vox en materias como el agua o la migración).

En cualquier caso, pese a que Mar Vaquero ha querido dejar claro en todo momento que será Azcón quien lidere las conversaciones con sus potenciales socios de Gobierno, ha reconocido que el PP es un "partido nacional", por lo que no se puede desligar la negociación en Aragón de los procesos electorales y poselectorales que viven y van a vivir otras comunidades autónomas, como la ya citada Extremadura -donde las posturas están lejanas- o Castilla y León, que celebra sus comicios autonómicos el próximo día 15.

El Ayuntamiento de Zaragoza, independiente

Lo que sí que será totalmente independiente, o por lo menos eso es lo que trasladan los populares, es la situación excepcional que vive el Ayuntamiento de Zaragoza, donde Vox renunció a apoyar unos presupuestos municipales que ellos mismos habían cerrado con Natalia Chueca tras recibir esa orden desde Madrid en plena precampaña aragonesa. Ahora, ambas formaciones negocian in extremis un acuerdo que salve la votación de este jueves, para así evitar que la alcaldesa se someta a una cuestión de confianza, pero esas conversaciones se desarrollan, según Vaquero, en un marco de autonomía municipal que nada tiene que ver con ese "acuerdo global" que quieren cerrar antes del 3 de marzo.

Este último debe incluir no solo la Presidencia y los puestos de la Mesa de las Cortes, sino también unos principios programáticos y presupuestarios que garanticen un Ejecutivo "estable" para los próximos cuatro años, para evitar así otra legislatura accidentada como la pasada, de la que Vox salió unilateralmente tras solo once meses de Gobierno y que dejó a la comunidad dos años sin presupuesto y la abocó al primer anticipo electoral de su historia.

"Es el PP el que ha ganado las elecciones y es el que necesita nuestros votos para una investidura. Deberían preguntarnos qué es lo que queremos, que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva y en acuerdos como el de Valencia", ha añadido al respecto Abascal, que ha asegurado que desde su formación exigirán que en las conversaciones "se negocie medida a medida, decreto a decreto, partida a partida y con unos plazos y garantía de cumplimiento". "Quiero recordar que salimos de los gobiernos (autonómicos) porque el PP nos estafó como estafa a sus electores", ha sentenciado, endureciendo nuevamente el tono a las puertas de la campaña castellanoleonesa, que empieza este viernes.