PP y Vox tienen que pactar la presidencia de las Cortes antes del próximo martes

PP y Vox tienen menos de una semana para llegar a un acuerdo que desbloquee el inicio de la legislatura en Aragón con la elección del nuevo presidente de las Cortes. Las dos derechas, que esta semana se han comprometido a iniciar unos contactos que no parecen darse con el mejor de los ritmos, tendrán que resolver antes que el Gobierno de Aragón la composición de la Mesa de las Cortes. Un ejercicio que sí vincula a Aragón con Extremadura, pendiente de las primeras conversaciones entre las direcciones nacionales de ambos partidos.

La nueva legislatura en la comunidad comenzará el próximo martes. El mismo día, la extremeña María Guardiola se someterá a la primera jornada de su pleno de investidura. Una cita que, si nada cambia en los próximos días, concluirá sin luz verde para la popular. Vox declaró el lunes que no avanza por una dirección positiva el nombramiento de Guardiola, aunque la entrada de Alberto Núñez Feijóo en la negociación pretende facilitar el acuerdo para hacer presidenta a la líder del PP en Extremadura. Génova también participará en la mesa de Aragón, aunque la relación de Jorge Azcón tanto con la dirección nacional de su partido como con el círculo cercado a Santiago Abascal es notablemente mejor que la que tiene Guardiola en estos momentos.

Las conversaciones también ahondarán en la conformación de unas Cortes que en 2023 ya fueron razón de conversación entre PP y Vox en Aragón. Entonces, las dos derechas acordaron que Marta Fernández, diputada de la ultraderecha, se hiciera con el control de la cámara autonómica. El PP cedió este sillón para allanar las conversaciones y formar el Gobierno autonómico que nació a mediados de agosto de 2023 y murió en julio de 2024. Entonces, los conservadores se quedaron con dos puestos de la Mesa (vicepresidente primero y secretario primero), mientras que el PSOE se quedó con los otros dos representantes (vicepresidente segundo y secretario segundo). Los socialistas, segunda formación más votada el pasado 8 de febrero, volverán a ostentar esos dos sillones de representación.

La cesión de la Presidencia de las Cortes diferencia a Aragón con Extremadura. Azcón utilizó esta representación como moneda de cambio, pero Guardiola no lo hizo. En 2023, el PSOE se quedó con el control de la Cámara y en este 2025 la popular, vencedora de los comicios, mantuvo bajo control del PP ese cargo.