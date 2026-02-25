La Universidad de Zaragoza capta talento joven con tres ayudas europeas Marie Curie

La Universidad de Zaragoza ha obtenido tres ayudas europeas dentro de la prestigiosa convocatoria Marie Sklodowska-Curie, con una financiación global de 600.000 euros, que permitirá incorporar durante dos años a tres jóvenes investigadores postdoctorales de alto nivel.

Los nuevos investigadores, que se incorporarán durante este año, desarrollarán sus proyectos bajo la tutela de científicos de Unizar: Beatriz Herguedas, del Instituto Universitario de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI); Javier Civera, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A); e Irene Pérez Ibarra, del IUI Mixto Agroalimentario de Aragón (IA2).

Los proyectos abarcan áreas muy diversas, de modo que CEREB-AMP, estudiará los receptores AMPA en el cerebelo para entender mejor la transmisión de señales neuronales y su relación con el aprendizaje, la memoria y el desarrollo cerebral, según ha informado la insttución académica.

Tutelado por Herguedas, el proyecto cuenta con un importe de 194.074 euros y tendrá como joven investigador a Federico Miguez, doctor en Biomedicina formado en la Universidad de Barcelona y con una etapa postdoctoral en la Universidad McGill (Canadá), donde profundizó en el análisis electrofisiológico de canales iónicos. Ha desarrollado su trayectoria investigadora en el estudio funcional de los receptores ionotrópicos de glutamato, fundamentales para la comunicación neuronal.

PAVPR, por su parte, se centrará con el mismo presupuesto en el reconocimiento visual de lugares para avanzar en robótica móvil y vehículos autónomos.

En este proyecto trabajará el ingeniero Alberto Jaenal Gálvez, que en 2026 ha comenzado un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Zaragoza sobre Visual Place Recognition. Llegó al campus público aragonés tras un periplo de investigación en Facebook Reality Labs en San Francisco (EE.UU.) así como en el instituto Ericsson Research en Estocolmo (Suecia), donde trabajó desde 2023, ampliando su experiencia investigadora combinando las facetas de investigación académica e industrial, estudiando aplicaciones de la conectividad inalámbrica en la localización y percepción robótica. Es Doctor en Ingeniería Mecatrónica en 2023 con calificación Cum Laude y tendrá como investigador principal en el proyecto a Javier Civera.

El proyecto Regrass, que tendrá a Pérez Ibarra como investigadora principal, evaluará la resiliencia de las reglas de pastoreo usando sensores satelitales, contribuyendo a políticas de ganadería sostenible y gestión de recursos naturales. Lo desarrollará, con 209.914 euros, Felipe Bravo, veterinario por la Universidad de Chile, máster en Política Pública por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias Ambientales con especialidad en métodos de investigación social por la Universidad de Indiana, EEUU (2025).

La convocatoria Marie Sklodowska-Curie es altamente competitiva. En la última edición se presentaron 16.936 solicitudes y se financiaron únicamente 1.610, con un presupuesto total de 404 millones de euros.

La vicerrectora de Política Científica de Unizar, Pilar Pina, ha destacado estos proyectos reflejan la competitividad de la universidad en el ecosistema científico europeo y son un impulso decisivo para la carrera profesional de los jóvenes investigadores.

Los contratos postdoctorales Marie Sklodowska-Curie, dentro del programa Horizonte Europa, reconocen internacionalmente la excelencia de la investigación y la trayectoria de los investigadores y supervisores. Su duración varía entre 12 y 36 meses y está orientada a la formación y desarrollo profesional de talento postdoctoral.

Con estas tres ayudas, la Universidad de Zaragoza reafirma su capacidad para atraer y retener investigadores de alto nivel, consolidando su presencia en la élite científica europea.