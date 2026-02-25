Si vives en un pueblo de menos de 3.000 habitantes en Aragón, puedes pedir hasta 66.000 euros para reformar tu casa

El acceso a la vivienda en España se encuentra en uno de los momentos más críticos nunca vistos. Con el precio de los alquileres disparados, la obra nueva por las nubes y una oferta de pisos reducida a falta de que se materialicen las miles de viviendas anunciadas desde hace años por las administraciones, los gobiernos autonómicos han aprobado ayudas cuantiosas para reformar los pisos y casas para tratar de que estén disponibles en el mercado o simplemente puedan extender su vida útil ganando confort.

Es cada Comunidad Autónoma la encargada de aprobar estas ayudas y fijar los criterios para acceder a ellas. En Aragón, están activas subvenciones de hasta 66.000 euros para rehabilitar casas en municipios de menos de 3.000 habitantes, un umbral inferior de lo pedido en otras regiones, que lo elevan hasta los 5.000 habitantes.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) recoge el listado de 93 municipios integrados en la convocatoria del Programa 700, integrado en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030 que busca impulsar la vivienda pública de las pequeñas poblaciones para permitir fijar y atraer población lejos de los principales núcleos urbanos.

Según las bases de la convocatoria de ayudas, la cantidad total que la DGA destinará a esta partida es de casi 10 millones de euros (9.985.023,35 euros). De ello, el 60% se concede de manera anticipada a los ayuntamientos. Las ayudas oscilan entre los 50.000 y los 66.000 euros por cada vivienda edificada o rehabilitada a la que podrán optar los habitantes de los 700 municipios más pequeños.

El presupuesto del programa a lo largo de los 6 años de aplicación será de 52,5 millones de euros y se espera promocionar unas 800 viviendas públicas en el medio rural, según las estimaciones de la DGA.

Más ayudas a la rehabilitación de vivienda

Paralelamente a este programa, el Gobierno de Aragón mantiene abierto otra convocatoria para la rehabilitación de vivienda, en este caso para quienes sufran una situación de vulnerabilidad económica. El plazo para recibir solicitudes concluye el 30 de junio.

Los requisitos para optar a esta ayuda son los siguientes y fija como referencia el IPREM ((Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), establecido este año en los 600 euros mensuales o 7.200 euros al año.

