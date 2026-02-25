Así se vivieron las horas posteriores al 23F en Aragón: manifestaciones, defensa del "golpe frustrado" y "normalidad general"

La tarde del 23 de febrero de 1981 descansa en la memoria de miles de españoles. Muchos sufrieron, dentro y fuera de sus casas, horas de temor ante la posibilidad de que el golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero acabase con la democracia española. Algunos salieron a la calle a defender el régimen constitucional y muchos, arropados por las siglas de partidos políticos y sindicatos de izquierdas, llamaron a esa movilización. Durante varios días, según reflejan los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno, la Policía Nacional remitía informaciones capital a capital sobre la reacción de los ciudadanos. La Jefatura de Zaragoza, que también controlaba Huesca y Teruel, destacó "la normalidad general" durante las 72 horas posteriores al golpe, pero también recogió las movilizaciones, las asambleas universitarias y los mensajes difundidos por formaciones políticas.

El informe del 24 de febrero, en el que la Policía recoge los principales hechos que acontecieron en Zaragoza y Huesca durante la tarde-noche del 23F, se refleja la "normalidad general" que se vio en Aragón durante esos días. "CCOO y UGT han difundido un comunicado convocando a paro de dos horas en protesta por los sucesos de Madrid", resume el Cuerpo en su texto. El documento desclasificado este miércoles también cita que estos sindicatos se han movilizado para "celebrar asambleas, invitando a los trabajadores a no participar en manifestaciones y actos callejeros".

Aparte de los sindicatos, la política también se movilizó en bloque para rechazar la acción de Tejero. "La Diputación General de Aragón ha hecho un llamamiento al pueblo aragonés expresando su lealtad al Rey y condenando los hechos", resume el escrito de la Policía Nacional, que destaca que en el consistorio de la capital aragonesa también se movió en esa lína: "Similares acuerdos ha tomado el Ayuntamiento de Zaragoza en un pleno extraordinario".

En la Universidad de Zaragoza, el movimiento registrado por la Policía durante la tarde del 23F refleja que se celebró "una asamblea de distrito con asistencia masiva de estudiantes". Estos acordaron "concentración en la plaza de España a las 18.30 horas y celebrar mañana huelga general y la entrega de un escrito de protesta al rector".

Propaganda de movimientos comunistas

La mayor actividad la dieron las asociaciones, movimientos y partidos comunistas con implantación en Aragón. La Policía detectó que durante la noche se difundió "propaganda" de la CNT, LCR (Liga Comunista Revolucionaria), CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) y MCA (Movimiento Comunista de Aragón). Esas organizaciones convocaron "a concentración a las 19.15 horas en la plaza de España". Sin embargo, la Policía consideraba que esa acción "no será secundada por el PSOE y el PCE".

En Huesca, la LCR y el MCA, además del PCE (marxistas-leninista) también convocaron una manifestación "a las 19.30 horas en la plaza de Navarra". "Asimismo han aparecido pintados letreros contra el 'golpe militar' y pidiendo movilización".

Uno de esos pasquines movilizados lo recoge la Policía en su informe. Con varios datos censurados, el CSUT, la LCR y el MCA llaman "contra el golpismo, contra el fascismo y por los derechos de los trabajadores" en la tarde del golpe de Estado. "La ocupación del Parlamento y el secuestro de los diputados", cuenta el documento comunista, que liga a Tejero con la Operación Galaxia, pero también a la Brigada de Información "vinculada a recientes torturas". El análisis de estas tres formaciones califica de "auténtico nido de fascistas" a lo que llaman "el aparato del Estado y el Ejército". Los tres movimientos izquierdistas critican que la operación Galaxia "se saldó con la libertad de los golpistas" y la reacción de fuerzas de izquierdas que "llamaron a la serenidad": "Gracias a esa serenidad han podido reproducir el intento, ahora mucho más en serio".

"No será confiando en la serenidad de las instituciones, ni en el Gobierno, como los trabajadores haremos frente a estas y nuevas intentonas", resume el escrito del CSUT, la LCR y el MCA, que critica que "las escasas libertades conseguidas no pueden ser defendidas más que confiando en nuestra propia fuerza y organización, acabando con los fascistas, imponiendo su depuración en el ejército y el juicio y castigo" de unos actores que fueron tachados por la Policía. "Nuestros salarios, las libertades, los derechos de los pueblos solo pueden ser defendidos con nuestra movilización", resume el escrito izquierdista, que propone a los trabajadores "la realización de paros y asambleas en las que se discuta nuestra respuesta". La concentración se convocóa para las 19.15 horas en la plaza España de Zaragoza.

En el informe del miércoles 25 de febrero, la Policía veía "normalidad general" en la región bajo su mando. Aunque sí destaca que hubo "saltos de 100 y 15 individuos en el Coso Bajo de la capital", centro de Zaragoza y que fue el entorno elegido para muchas concentraciones y movilizaciones en defensa de la democracia recientemente conquistada. Esos manifestantes del día 25, dice la Policía, que se juntaron junto a "gritos de 'basta de fascismo, queremos libertad'". Las autoridades intervinieron, ya que el texto refleja que "fueron disueltos por la Fuerza Pública".

En Huesca también hubo movimiento en la tarde de ese martes. "Concentración de unas 20 personas a las 19.40 horas de ayer (por el 24 de febrero)", cuenta el texto, en el que se destaca que la manifestación se dio "sin dar gritos ni portar pancartas, se disolvieron sin incidentes".

El día 25 de febrero, reflejado en el informe del 26, la plena normalidad todavía no había vuelto a la vida educativa. "No se han impartido clases en la universidad, celebrándose diferentes asambleas en las aulas", explica el informe remitido desde la Jefatura Superior de Policía de la capital aragonesa. Se precisa que dentro del campus universitario, en la Facultad de Ciencias, hubo un encuentro de la Asamblea del Distrito. Asistieron "unos 1.200 alumnos" y los de la Facultad de Derecho se definieron "a favor del GOLPE FRUSTRADO", pero el resto de asistentes "se ha pronunciado en contra", según el informe policial.

El texto firmado por las autoridades policiales destacan que la reunión que tuvo lugar en la universidad se cerró con el acuerdo de "celebrar una manifestación legal, sin fecha, y redactar un nuevo comunicado desaprobando el golpe y pidiendo la depuración del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía".