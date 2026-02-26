Aitor Moll: “Aragón es un nodo logístico de primer orden y un territorio estratégico en la era de la descarbonización”

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, ha sido el encargado de abrir esta mañana las III Jornadas Empresariales y Económicas de Aragón, organizadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el Hábitat Sella, con un discurso que ha dibujado el retrato de una comunidad en plena expansión y con vocación de convertirse en referente económico del sur de Europa.

En sus palabras, Moll ha hecho un repaso rápido por los datos que sustentan el optimismo de la comunidad: “una economía que aporta cerca de 50.000 millones de euros al PIB nacional, una población de 1.375.000 habitantes y una tasa de desempleo del 7,7%, de las más reducidas del país”. Pero más allá de las cifras, ha subrayado que Aragón ha sabido “transformar su posición geográfica en una ventaja” estructural y “se ha consolidado como un nodo logístico de primer orden, mientras que su apuesta por las energías renovables —que ya representan el 89% de la electricidad generada— la posiciona como territorio estratégico en la era de la descarbonización y la industria verde”.

Potenciando un ecosistema de innovación regional

Asimismo, el consejero delegado de Prensa Ibérica ha puesto el foco en los proyectos de gran calado que están atrayendo la atención de las multinacionales: “inversiones comprometidas de hasta 70.000 millones de euros hasta 2041, una red creciente de centros de datos y, como buque insignia, la gigafactoría de baterías impulsada por Stellantis y CATL”. Iniciativas que, según ha destacado, no solo generan empleo directo sino que “potencian cadenas de valor y refuerzan el ecosistema de innovación regional”.

No obstante, ha advertido que ser polo de atracción requiere algo más que grandes anuncios y ha recordado que requiere de “una estrategia coherente que combine formación, infraestructuras, estabilidad regulatoria y políticas activas de captación y retención de talento”. En definitiva, ha incidido, “exige ambición para que las inversiones se traduzcan en un desarrollo inclusivo y sostenible”.

Para terminar, Moll expresó un deseo: “Esperamos que de este foro surjan ideas, compromisos y alianzas que permitan al próximo Gobierno ejecutar y acelerar la red de proyectos que ya sitúan a Aragón en el mapa económico de España y del sur de Europa".

Con estas palabras ha dado inicio el encuentro, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica bajo el lema Los motores económicos de Aragón, que cuenta con la presencia del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, y con representantes de las principales empresas e instituciones de la región.

La jornada sigue con la intervención del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y del director territorial de Aragón y subdirector de Ibercaja, Antonio Lacoma. A continuación, se articulará en torno a dos mesas redondas con la participación Amazon Web Services (AWS), Azora, Levitec, Fundación Basilio Paraíso, Grupo Samca, QTS, Kaira, Trilux Iluminación. El encargado de cerrar el foro, que también cuenta con la colaboración de Grupo Costa, será Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center.