Antonio Lacoma, Ibercaja: "Nuestro objetivo es impulsar las infraestructuras, el ecosistema y la competitividad para lograr que Aragón viva un momento extraordinario"

"En Aragón se habla de economía". Con esa frase ha arrancado su intervención Antonio Lacoma, director territorial de Aragón y subdirector de Ibercaja, en un discurso en el que ha compartido su “humilde visión” sobre el momento que atraviesa la comunidad, una coyuntura que ha definido como una oportunidad histórica y que, a su juicio, el tejido empresarial debería “aprovechar al máximo posible”.

Lacoma ha ordenado su análisis en tres fases. La primera, centrada en las oportunidades y posibilidades, la ha condensado recurriendo a una cita atribuida a Churchill: “Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés”. Con ella ha animado a las empresas a sacar partido de todo lo que les venga en un contexto especialmente favorable para la atracción de inversión.

Las oportunidades y los deberes pendientes

En esa ventana de oportunidad, ha subrayado varios factores que sitúan a Aragón en una posición destacada, ya que cuenta con el territorio disponible, la generación de energías renovables y los PIGAS impulsados por el Gobierno de Aragón para “facilitar los trámites”. Una combinación que, en sus palabras, ha contribuido a convertir la región en polo de inversiones y de centros de datos a escala europea.

Según Lacoma, esa primera fase no solo se ha superado "con nota alta, sino con matrícula de honor”. A partir de ahí, ha señalado que la comunidad se encuentra ya en la segunda etapa, generando un ecosistema tecnológico y digital muy potente. Un objetivo que, ha explicado, pasa por dos líneas de trabajo simultáneas, como potenciar las compañías que ya existen y atraer nuevas empresas.

Sobre la primera, ha defendido que Aragón cuenta con empresas tecnológicas “muy potentes en el mercado” que han sabido "aprovechar el tirón de las inversiones y han salido reforzadas". En cuanto a la captación de nuevas compañías, ha admitido la dificultad del “cómo” y ha enumerado varias claves: alineación público-privada, equipos humanos de calidad y, especialmente, talento.

Ese talento —ha insistido— se construye a través de la formación. En este punto, ha puesto el foco en "las universidades y escuelas de formación de la comunidad", aunque ha advertido de que el reto central es "cualificar profesionales y hacerlos potentes y fuertes”. Junto a ello, ha añadido una palanca "decisiva" para completar el atractivo del territorio, que es la financiación, tanto para empresas consolidadas como para las que puedan instalarse en Aragón.

En ese terreno, ha citado el papel de las entidades financieras aragonesas y, en particular, de Ibercaja como apoyo a la inversión empresarial. Además, Lacoma ha querido reconocer el rol de la administración pública, destacando que el Gobierno de Aragón “apoya y potencia” un entorno que facilita el desarrollo de proyectos.

Una gran aspiración: "Ser los mejores"

La última etapa, la de la aspiración, ha pivotado sobre una pregunta directa: ¿A qué debemos aspirar? La respuesta del directivo ha sido clara porque "las empresas aragonesas deben aspirar a ser las mejores, en términos de competitividad, no solo en Aragón, sino en España". Y para explicar cómo se alcanza ese salto, ha “tirado de historia” con la llegada de General Motors (hoy Stellantis) a Figueruelas.

A su juicio, aquel proceso ejemplifica el efecto arrastre donde una gran compañía implanta tecnología y métodos de trabajo y, al hacerlo, transmite estándares más exigentes a su red de proveedores. Ese aprendizaje compartido, ha defendido, "impulsa al conjunto del sistema empresarial y demuestra que la llegada de nuevas empresas puede fortalecer toda la cadena de valor".

El círculo perfecto para alcanzar el éxito

“Infraestructura, ecosistema empresarial y competitividad es el círculo perfecto para alcanzar el éxito”, ha resumido Lacoma, ya en la recta final. En ese cierre, ha reivindicado el papel fundamental de Ibercaja en el impulso del tejido productivo, recordando hitos como el arranque de PLAZA, cuando la entidad aportó capital para apoyar “un proyecto muy incipiente”.

También ha evocado la implantación de la automoción en Aragón como ejemplo de facilitación de proyectos cuando la entidad, ha explicado, compró terrenos y los puso a disposición para favorecer la llegada de la fábrica. Con ese hilo, el subdirector ha defendido que Ibercaja continúa colaborando para construir un Aragón “ilusionante” y con más capacidad de atracción.

La idea final ha sido activar ese “círculo maravilloso” estudiando “con muchísimo interés” los proyectos y la financiación de inversiones que permitan atraer empresas y consolidar un ecosistema más sólido. El objetivo, ha concluido, es asegurar un momento económico extraordinario y contribuir a garantizar el futuro de las generaciones venideras.