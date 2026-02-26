Aragón mantiene el vuelo: el PIB aumentó el 3% en 2025

Según las estimaciones avance realizadas por el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística) a partir de los datos avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el PIB de la comunidad aragonesa aumentó de media el 3% con respecto a 2024. Un dato dos décimas por encima de la media española y un 1,5% más que la zona euro.

En términos trimestrales, el aumento del PIB aragonés en el cuarto trimestre de 2025 se sitúa en un 1,4%, tasa superior en un punto a la registrada en el trimestre precedente (0,4%). La cifra supera en seis décimas a la variación experimentada por el conjunto de España (0,8%), y es un punto y tres décimas superior al registro alcanzado por la media de la Zona Euro (0,3%).

En términos interanuales, en el cuarto trimestre del año, el Producto Interior Bruto registró un aumento del 2,5% respecto al mismo trimestre de 2024, dato inferior en una décima al registro anotado en el tercer trimestre del año (2,6%). Esta tasa de crecimiento interanual es una décima inferior a la registrada para el conjunto de España (2,6%), pero se sitúa un punto y dos décimas por encima de la alcanzada por el conjunto de países de la Zona Euro (1,3%).

Demanda interna y externa

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución anual seguida por la economía aragonesa durante el año 2025 se explica principalmente por el favorable comportamiento de la demanda interna, ya que la demanda la externa tuvo un comportamiento contractivo, con una contribución neta al PIB de Aragón negativa en el conjunto del año.

En relación a la demanda interna, los dos componentes básicos (consumo privado e inversión) muestran un dinámico comportamiento durante el ejercicio. Por lo que respecta al gasto en consumo final de hogares e Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH), crece en Aragón un robusto 3,5% en el conjunto del año 2025. En el conjunto nacional, el gasto en consumo final de los hogares crece un 3,4% anual, mientras que el gasto de las ISFLSH se incrementa un 4,9% interanual en el conjunto del año.

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas aragonesas creció un 2% anual, dato dos décimas por encima de la media española (1,8%). Respecto a la formación bruta de capital físico, la inversión regional en bienes de equipo registra una tasa de variación positiva del 11,5% anual, dos puntos y medio por encima del dato promedio del país (9%). Finalmente, la inversión en construcción presenta un incremento interanual del 7,5%, a comparar con el peor dato experimentado por la media de España durante el período (5,2%).

Con los datos disponibles en materia de sector exterior, se observa como la contribución neta de la demanda externa al crecimiento aragonés en el conjunto del año 2025 fue negativa, como consecuencia de un peor comportamiento relativo de las exportaciones durante el período. En concreto, las exportaciones aragonesas de bienes y servicios presentan en el año 2025 un aumento del 5,2% anual, frente a la tasa de crecimiento anual del 3,4% que registra el conjunto nacional. Por su parte, las importaciones regionales de bienes y servicios anotan un incremento anual del 27,5% respecto al ejercicio 2024, dato superior al aumento del 6,3% interanual obtenido por la media del país.

Sectores productivos

Desde el punto de vista de la oferta, durante el conjunto de 2025 todos los sectores productivos de la economía aragonesa experimentan un crecimiento.

En primer lugar, se sitúa el sector de la construcción, cuyo valor añadido bruto aumentó un 6,6% anual en 2025, tasa de crecimiento un punto más positiva que la anotada por el conjunto de España (5,6%).

Por su parte, el valor añadido bruto de la industria manufacturera regional se incrementó un 3,5% respecto al conjunto del año 2024, un punto y cuatro décimas superior al dato registrado por el promedio nacional (2,1%).

Respecto el crecimiento interanual del valor añadido bruto del sector servicios, este fue del 3,3% en Aragón durante el pasado año, lo que supone un registro de una décima superior a la media del país (3,2%). La principal rama del sector terciario (comercio, transporte y hostelería) crece un 4,6% anual en Aragón, registro ligeramente por encima del crecimiento del 4,5% interanual que alcanzó dicha rama en el promedio nacional.

Finalmente, el sector primario que agrupa las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca presenta un aumento anual del 0,1% en la evolución de su valor añadido bruto durante el acumulado de 2025, tasa cuatro décimas por debajo de la registrada por la media nacional (0,5%).