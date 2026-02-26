Aragón pincha en 2025: reduce un 4,8% la generación de energía verde pero sigue en el 'top'

Un total de siete comunidades autónomas registraron un récord de generación eléctrica renovable en 2025, gracias al impulso de la energía fotovoltaica, que logró compensar los descensos en eólica e hidráulica, y llevando así a la producción convencional de renovables a un nuevo récord de 150.902 gigavatios hora (GWh), tras crecer un 1,2%, según datos del informe trimestral del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos provisionales de Red Eléctrica. Por contra, en Aragón se produjo un 4,8% menos de que el año anterior, aunque se mantiene como la tercera con mayor proporción de energía verde.

En concreto, los mayores aumentos anuales de la generación verde se registraron en Castilla y León (13%) y Andalucía (10,3%), que además fueron las regiones más productoras, con 28.431 GWh y 22.929 GWh, respectivamente.

Las otras comunidades que alcanzaron máximos fueron Extremadura, Navarra, Murcia, Madrid y Cantabria, mientras que también cerraron el año en positivo, aunque sin récord, La Rioja y Canarias.

Por el contrario, en 2025 hubo ocho regiones que generaron menos electricidad renovable que un año antes, destacando los descensos de la Comunidad Valenciana (-12,6%), País Vasco (-11,3%) y Galicia (-10,1%). También retrocedieron Castilla-La Mancha (-2,1%) y Aragón (-4,8%), dos de las principales regiones productoras.

En cifras absolutas, seis comunidades (Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia y Extremadura) aportaron el 82,8% de toda la energía verde generada en el país.

Por su parte, las regiones con mayor porcentaje de energía verde sobre su producción eléctrica total fueron Castilla y León (94%), Cantabria (84,8%, aunque es la región con menor volumen de producción) y Aragón (82,9%). En el lado contrario, el País Vasco y Baleares tuvieron cifras inferiores al 17%.

Freno en 2025

El director de Opina 360, Juan Francisco Caro, destacó que la producción renovable "ha pisado el freno en 2025", y que, después de varios años de fuerte crecimiento, sobre todo por la fotovoltaica, "las nuevas condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico tras el apagón de abril han limitado la evolución y la distribución de la generación verde".

"El moderado avance de la producción renovable convencional, sin autoconsumo, contrasta con el ritmo de instalación de nueva potencia. En este escenario, es imprescindible impulsar el almacenamiento para que las capacidades de generación verde no se vean desaprovechadas por las restricciones técnicas del sistema", consideró.

Por fuentes, Andalucía lideró la generación fotovoltaica, con 13.253 gigavatios hora (GWh), seguida por Castilla-La Mancha (11.227) y Extremadura (10.746). Entre las tres producen algo más del 70% de esta energía en el país.

Por su parte, Castilla y León encabezó la producción eólica, con 13.279 GWh, por delante de Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las cinco mayores productoras de esta energía aglutinan el 80% del total nacional.

Castilla y León también fue la comunidad líder en hidráulica, con 9.845 GWh, el 29,2% del total nacional. Andalucía, por su parte, marcó las mayores cifras de producción de solar térmica (1.816 GWh) y de otras renovables (1.419). Por último, el País Vasco ocupó la primera posición en producción de residuos renovables (195 GWh).

En el conjunto del país, el crecimiento de la generación renovable convencional se debió al empuje de la fotovoltaica, que aumentó un 12,5% en el año y alcanzó los 50.164 GWh, su máximo histórico, lo que la consolida como la segunda mayor fuente renovable del país.

A pesar de que la eólica volvió a ser la principal energía del país en el conjunto del año, con 58.739 GWh (21,6% del total), registró una bajada del 3,6%, lastrada por el mal comportamiento de los primeros tres trimestres del año. Por su parte, la hidráulica, que tuvo un cuarto trimestre más negativo aún que el tercero, acabó también con un descenso anual del 3,6%.

Incremento del 28%

Respecto a las fuentes no renovables, estas incrementaron su producción un 7%, hasta los 121.212 GWh. El impulso lo asumieron casi en exclusiva los ciclos combinados, con un incremento del 27,9%.

Eso produce que, a pesar del récord de generación renovable, el peso verde sobre el total de la energía eléctrica producida en 2025 fuera del 55,5% del total, 1,4 puntos menos que el año anterior.

Las energías renovables cerraron 2025 con 103.558 MW de potencia instalada, según los datos provisionales de REE, cuya serie ahora incluye no solo las instalaciones convencionales, sino también las de autoconsumo conectadas a la red.

Esta cifra supone un crecimiento de 11.131 MW con respecto al año anterior. La subida la protagonizó la solar fotovoltaica, que añadió 10.004 MW, un 25,24% más, hasta alcanzar los 49.632 MW. Con ellos se consolida como el principal parque de potencia verde del país, por delante de la eólica, que ganó 1.116 MW y llegó a un total de 33.244.