Aragón pone el foco en el talento y la formación para continuar siendo un imán tecnológico

Cómo el imán tecnológico ha transformado a las empresas en ‘motores económicos’ de Aragón ha centrado el debate de la primera mesa de las Jornadas Económicas y Empresariales, organizadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, en el Hábitat Sella. Los casos de Levitec, Trilux Iluminación, Fundación Basilio Paraíso y Kaira ejemplifican cómo la innovación y la expansión, de la mano de la digitalización, la mejora de procesos y la colaboración con el entorno están convirtiendo la tecnología en una palanca de crecimiento para Aragón.

Para Agustín Lalaguna, consejero delegado de Levitec, los factores que convierten a Aragón en imán tecnológico es la "energía renovable” y el “ecosistema institucional y empresarial”. Ignacio Reviriego, director general de Trilux Iluminación, ha añadido, a la estabilidad política, “suelo, agua y energía”. Óscar Lobera, responsable de desarrollo corporativo de la Fundación Basilio Paraíso, ha hablado de “facilitar la conexión público-privada” y, además, “tener unos mimbres muy equilibrados a través de los clúster y centros tecnológicos y conectarlos todos. No ha ocultado Javier Beltrán, CEO de Kaira, que en Aragón “se vive bien” y “aquí se están haciendo cosas que atraen talento y es una marca diferencial”.

Retos y oportunidades

Respecto a los desafios, retos y oportunidades para que Aragón continúe siendo un territorio atractivo a la hora de captar inversiones, Lalaguna ha puesto el foco en “la formación, la colaboración público-privada y la inversión en infraestructuras para que los proyectos vengan solos”. Levitec es una empresa de ingeniería e instalaciones para infraestructuras técnicas (energía, eficiencia y centros de datos).

También Ignacio Reviriego ha puesto el foco en el factor humano. Hay que tener formación y personas para retener el talento”. Trilux está especializada en la iluminación profesional, que desarrolla y suministra luminarias y soluciones de iluminación LED para entornos industriales, terciarios y urbanos.

Por su parte, Javier Beltrán ha apuntado que “la oferta formativa en Aragón es buena” y que las escuelas de ingenieros aportan profesionales cualificados, sin embargo “es necesaria la colaboración de las empresas con las administraciones que te ayuden a captar talento”. Kaira es una tecnológica que ofrece una plataforma (con IA) para digitalizar y controlar la cadena de suministro de extremo a extremo, desde la producción al transporte y entrega.

Además, Óscart Lobera ha destacado que hay inversiones en Aragón que "son absolutamente estratégicas y tenemos la oportunidad de integrarlos: el sector del automóvil, la agroalimentación, la industria, la construcción, los servicios… y los centros de datos. Tenemos una oportunidad tremenda para que los centros de datos sean una palanca para integrar estos sectores estratégicos”. La Fundación Basilio Paraíso es una entidad que que elabora estudios e impulsa iniciativas sobre desarrollo socioeconómico en Aragón.

La jornada Los motores económicos de Aragón, organizada este jueves 26 de febrero por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, coincide con el segundo aniversario del lanzamiento en Aragón de ‘activos’, el suplemento económico de Prensa Ibérica.