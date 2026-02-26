Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón, sobre las condecoraciones aragonesas al DAO: "La principal consecuencia debe ser la dimisión de Marlaska"

El presidente del Gobierno en funciones dice desconocer el reconocimiento que el Ejecutivo aragonés le dio al exjefe de la Policía Nacional en Aragón y esperará a tomar una decisión al respecto

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, condecorando a José Ángel González en 2019.

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, condecorando a José Ángel González en 2019. / EL PERIÓDICO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón dice desconocer el reconocimiento que el Ejecutivo aragonés le dio al exjefe de la Policía Nacional en Aragón, José Ángel González, y esperará a tomar una decisión al respecto pero, en cualquier caso, ha defendido que "la primera consecuencia política que tiene que tener es la dimisión del ministro del Interior".

"Desconozco hasta las condecoraciones", ha dicho Azcón respecto a la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Azul que le otorgó el Gobierno autonómico en 2023, tras una decisión adoptada por el Ejecutivo del socialista Javier Lambán en mayo, pero que se concedió en los primeros meses del mandato del propio Azcón.

"En cualquiera de los casos, es evidente que el caso del número dos de la policía y las acusaciones que hay sobre la mesa tienen que tener consecuencias políticas y las primeras consecuencias tendrían que ser la dimisión del ministro del Interior", ha defendido Azcón, en una atención a medios este jueves, en las instalaciones de la empresa Edelvives.

"Es incomprensible que el ministro no haya presentado su dimisión. La principal consecuencia que tiene que tener en Aragón, y en España, de forma inmediata, es que el ministro presente su dimisión", ha reiterado el presidente en funciones.

Al desconocer el caso concreto de la medalla otorgada el exDAO, Azcón ha optado por la "prudencia" y no ha respondido sobre si el Ejecutivo aragonés se plantea retirarle dicho reconocimiento.

