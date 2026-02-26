Azcón cree que no habrá un "acuerdo global" con Vox antes de la constitución de las Cortes

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha descartado que, antes del próximo martes, pueda haber un acuerdo global con Vox para la gobernabilidad de Aragón. Sin embargo, se ha mostrado "optimista” para llegar con un acuerdo inicial para la Mesa de las Cortes y la constitución del Parlamento aragonés el próximo 3 de marzo. Además, el presidente ha celebrado el pacto PP- Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar los presupuestos de 2026, algo que ha desvinculado de la negociación general entre ambos partidos. "Son procesos independientes", ha dicho el presidente en funciones.

Jorge Azcón ha insistido en su voluntad de alcanzar acuerdos con Vox en unas negociaciones "sin ruido, con discreción, a fuego lento" y ha declinado la posibilidad de que pueda haber reuniones "como cuando Podemos decía que las retransmitía en streaming desde las plazas: eso es populismo". El líder del PP aragonés se ha mostrado partidario de comunicar el acuerdo una vez que esté cerrado, y ha declinado valorar qué cuestiones hay pendientes todavía, cuáles son los puntos de fricción o cuál es el debate en torno al reparto de las consejerías.

Tampoco ha aclarado si habrá reuniones como la realizada este jueves en Extremadura, entre la presidenta en funciones, María Guardiola, representantes de Vox y de la cúpula nacional del PP, y se ha limitado a hacer una llamada al "trabajo" y a la discrecion para alcanzar "el mejor acuerdo para los aragoneses".

El presidente aragonés en funciones ha hecho estas declaraciones en su visita a la planta de Edelvives, en Zaragoza, donde se ha presentado la instalación de una nueva impresora, pionera en Europa.

Preguntado sobre si el acuerdo PP-Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza allana el camino para la negociación del Gobierno de Aragón, o sobre si incluso este pacto forma parte del mencionado acuerdo global, el presidente en funciones ha declinado lo uno, y lo otro.

"No tiene absolutamente nada que ver: que se haya llegado a un acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza es una buena noticia, sobre todo, para la ciudad de Zaragoza, porque era muy difícil de explicar que se fuera a votar en contra de un presupuesto por razones políticas y que eso significara perder millones de euros para el transporte de la ciudad", ha manifestado Azcón.

"Pero igual que en su momento dijimos que no tenía nada que ver con el Gobierno de Aragón, hoy tampoco, la verdad, son negociaciones independientes, paralelas, pero celebro que haya un buen acuerdo", ha incidido Azcón.

Azcón ha recalcado sus objetivos: que haya una negociación global para un "gobierno estable", y ha reiterado que se tiene que producir en un clima de discreción, "sin ruido y con tranquilidad, a fuego lento".

"Vamos a hacer el mejor Gobierno de Aragón posible", ha incidido el presidente aragonés en funciones, que ha declinado comentar "cada día los comentarios que se hagan". "Lo bueno es que contemos los resultados, vamos a trabajar con tranquilidad, sin hacer ruido, y los resultados son los que de verdad interesan a los aragoneses", ha insistido.

"Estamos teniendo reuniones"

Más allá del intercambio de mensajes que protagonizó la primera semana tras las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Jorge Azcón ha confirmado que están "teniendo reuniones" con Vox, y ha asegurado que la previsión es seguir con ellas, aunque estas no se hagan públicas.

"Que no haya tanto ruido y que no haya tanto foco va a ayudar a que sea un mejor acuerdo", ha considerado el líder del PP Aragón, que no ha respondido a las preguntas sobre cuáles son los puntos de fricción o los escollos para cerrar un pacto con los de Abascal, y ha evitado hablar, también del reparto de consejerías.

Tampoco se ha puesto fechas para llegar al pacto, más allá de dar por hecho que no hay tiempo para cerrar ese acuerdo global antes del martes. "Me preocupa más llegar a un buen acuerdo, tener el tiempo necesario, porque es más importante el resultado final que estar un día más o un día menos negociando", ha expresado.

Desvincula ahora el acuerdo de las Cortes con el del Gobierno de Aragón

Aunque desde el inicio de las negociaciones Azcón ha insistido en un acuerdo global y ayer lo volvió a hacer también la vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero, el presidente aragonés en funciones ha desligado la elección de la Mesa de las Cortes, el próximo martes, del posible acuerdo para el Gobierno autonómico.

"La negociación hasta el martes tengo mis dudas de que vaya a ser global, creo que de aquí al martes el tiempo apremia como para que el acuerdo pueda ser global. Puede haber una parte del acuerdo, o no, pero en cualquiera de los casos lo lógico es que sigamos negociando las próximas semanas", ha dicho Azcón, dejando para más adelante cualquier pacto que implique al Gobierno.

"Trabajamos hace dos años y medio para que hubiera un acuerdo y los aragoneses han hablado alto y claro y han dicho que quieren un gobierno del PP que llegue a acuerdos con Vox. Es la única posibilidad aritméticamente", ha dicho.

Preguntado sobre si está esperanzado de cara a un acuerdo inicial que se materialice en las Cortes, Azcón se ha confesado "optimista siempre" y ha defendido que "los partidos se juegan hasta el minuto 95".