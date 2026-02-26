Canas en la cola del paro: el 45% de los desempleados de Aragón supera los 50 años

La imagen del paro en Aragón tiene cada vez más canas y más rostro femenino. Al cierre de enero, 22.415 aragoneses mayores de 50 años estaban inscritos como desempleados en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem). Representan el 45% del total de parados registrados en la comunidad (49.595), una proporción que se mantiene elevada, estable y con tendencia al alza en los últimos años. En 2023 era del 40%.

Aunque el peso relativo del colectivo sénior en el conjunto del desempleo no deja de crecer, en términos absolutos la cifra ha descendido en 1.267 personas en el último año. Es decir, hay menos parados mayores de 50 que hace doce meses, pero su proporción aumenta porque el desempleo cae con más intensidad en otros tramos de edad

Si la frontera se fija en los 45 años, el peso del colectivo en el total de parados asciende al 55%. La pirámide demográfica del desempleo tiene forma invertida: hay más parados conforme avanza la edad. El grupo de 60 a 64 años es el más numeroso, con 9.221 personas sin trabajo (3.362 hombres y 5.859 mujeres), el 19% del total. Le siguen los de 55 a 59 años, con 7.478 desempleados (2.726 hombres y 4.752 mujeres), y los de 50 a 54, con 5.716 (2.132 y 3.584, respectivamente).

El sesgo de género se mantiene inalterable. Las mujeres son mayoría entre quienes buscan un empleo en todas las franjas de edad pero su peso se sobredimensiona a partir de los 50, concentrando la parte más amplia del desempleo sénior, en una comunidad donde el paro femenino sigue superando con claridad al masculino (30.548 mujeres frente a 19.047 hombres).

Un paro que se cronifica

El problema no es solo cuantitativo, sino estructural. Más de la mitad de los mayores de 50 años en paro —12.890 personas— llevan en esta situación de forma prolongada. Representan el 66% de los 19.437 desempleados de larga duración que hay en Aragón. Dicho de otro modo, el paro se ceba especialmente con quienes ya han superado el ecuador de su vida laboral.

La cronificación responde a varios factores. La pérdida de empleo en sectores tradicionales, desajustes formativos frente a nuevas demandas digitales, reticencias empresariales y, en muchos casos, el fenómeno del edadismo. El resultado es un círculo difícil de romper. Cuanto más tiempo se permanece fuera del mercado, menores son las probabilidades de retorno.

Y, sin embargo, el dato tiene matices. Aragón figura entre las comunidades con menor tasa de paro sénior del país. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo entre los mayores de 50 años se sitúa en el 6,2%, la tercera tasa más baja de España, solo por detrás de Cantabria (6,1%) y Navarra (5,4%). Durante la pandemia llegó a superar el 10% y hace un año estaba en el 7,4%. La mejoría es evidente, pero no logra corregir el peso creciente del colectivo en el conjunto del paro.

Más mayores, más activos y más expuestos

La brecha de género es aún más evidente en la tasa de desempleo, que afecta al 5,2% de los hombres (frente al 6,6% de hace un año) mientras que en las mujeres alcanza el 10,6%, ligeramente por encima del 10% registrado un año antes. La mejoría es clara en el colectivo masculino, pero la distancia entre ambos sexos refleja una desigualdad persistente en la recta final de la vida laboral.

Aragón, como el resto del país, envejece a marchas forzadas. La edad media del empleo ha aumentado en más de seis años desde finales del siglo pasado y la prolongación de la vida laboral es ya un hecho. Pero el mercado sigue mostrando reticencias a incorporar perfiles sénior cuando estos pierden su puesto.

El resultado es una brecha silenciosa. Mientras la economía reclama experiencia y talento cualificado, casi la mitad de los desempleados aragoneses supera los 50 años. Muchos cuentan con trayectorias largas y especialización, mientras que otros necesitan recualificación, como quedó de relieve este miércoles en el Encuentro Talento 45+: El universo del talento, organizado por la Cámara de Zaragoza, que reunió a más de un centenar de inscritos. En todos los casos, comparten el reto de demostrar que la edad no es un lastre, sino un valor añadido en una sociedad que envejece, pero que aún duda a la hora de contratar a quienes mejor la representan.