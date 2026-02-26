Los chascarrillos sobre fútbol aligeran los 'activos' marcoeconómicos de Aragón

Activos, el suplemento económico de Prensa Ibérica, sigue siendo el motor de la información y el debate sobre la actualidad macroeconómica. En el contexto aragonés, el foro organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de forma conjunta a su grupo editor, se ha consolidado como una de las citas marcadas en rojo en el calendario por el mundo empresarial y político de la comunidad aragonesa, que este jueves se ha citado, por tercer año consecutivo, en el Hábitat Sella de Villanueva de Gállego, coincidiendo con el segundo aniversario del lanzamiento del suplemento.

En la Hacienda del Fuego, 120 personas, entre autoridades, representantes de las grandes compañías que apuestan por Aragón y periodistas, se concentraron a las 9.00 de la mañana. Mientras se iba desarrollando el acto no faltaron los cafés, zumos, bocadillos, sándwiches y magdalenas. Ni tampoco los chascarrillos sobre fútbol, que aligeraron la segunda mesa redonda, en la que cuatro promotoras de centros de datos (AWS, Samca, Azora y QTS) compartieron sus sensaciones ante el boyante momento que vive la comunidad.

Chascarrillos que incluso generaron algún rifirrafe amistoso en el ágape posterior al evento, con una rivalidad Madrid-Atleti que se coló en los corrillos. Hasta alguno de los seguratas se sumó a las distendidas charlas, que iban más allá del trabajo. Aunque, en un entorno que reunió a las principales personalidades de la economía aragonesa, nacional e incluso internacional, tampoco faltaron los intercambios de impresiones entre las propias promotoras de los campus tecnológicos.

También hubo alcaldes, como David Felipe, de Calatorao, que no quiso perderse los debates tecnológicos que afectan directamente a su pueblo, donde QTS, una de las empresas presentes, está impulsando un centro de datos junto a Blackstone. Alejandro Ibrahim, director del Aeropuerto de Teruel, también quiso estar presente en el acto celebrado en Villanueva de Gállego.

Laura Trives

Los distintos empresarios aprovecharon la presencia del núcleo duro del Gobierno de Aragón (en funciones), representado por Jorge Azcón, Mar Vaquero y Octavio López, para implorar, en algunos casos, continuar por la senda actual y la apuesta por los PIGA. Porque, pese a que hoy tocaba abordar la economía, "hay algunos que preferirían hablar de política", como el propio Azcón dijo entre risas.

Otro de los ponentes que más elogios acaparó, durante y después de su discurso de clausura, fue Mateo Valero, director del Centro Nacional de Supercomputación, con sede en Barcelona. Valero, eso sí, reivindicó en todo momento sus raíces aragonesas, acordándose del celebérrimo Polvo, niebla, viento y sol acuñado por José Antonio Labordeta, a quien también dedicó un breve recuerdo.

Así se llegó al final del acto, que no del momento económico de Aragón. Las inversiones y la tecnología seguirán llegando y, como hasta ahora, Activos será una parte indispensable para ellas.