La CHE realiza una crecida controlada en el río Guadalope, entre las presas de Santolea y Calanda
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está realizando una crecida controlada entre los embalses de Santolea y Calanda (Teruel), dentro del 'Estudio hidrosedimentario del río Guadalope aguas abajo de la presa de Santolea, hasta la cola del embalse de Calanda y elaboración de un protocolo de crecidas de mantenimiento'. El estudio se está realizando en colaboración con equipos de las universidades de Zaragoza, Lleida y Barcelona, y se trata de una evaluación del estado morfosedimentario del río Guadalope entre estos embalses.
Una vez determinado el estado del río, se han propuesto una serie de acciones de rehabilitación en algunos tramos elegidos, por ejemplo inyección de gravas, a las que se suman crecidas de mantenimiento que tienen por objetivo contribuir a mejorar el estado morfológico y sedimentario del río, y con ello mejorar su funcionamiento como ecosistema, especialmente para la vida piscícola. El diseño de estas crecidas controladas trata de reproducir las crecidas naturales registradas en el río Guadalope.
Como ha señalado durante la crecida controlada el comisario de Aguas adjunto de la CHE, Javier San Román, "las crecidas son fenómenos naturales que ocurren en la naturaleza y son las que configuran los ríos".
"Los embalses, que tienen ese efecto beneficioso de guardar el agua para cuando la necesitamos, tienen algunos efectos adversos aguas abajo, y es que los ríos acaban a veces siendo ocupados por vegetación y no están todo lo naturalizados que quisiéramos", ha continuado.
A esto ha añadido que "en este caso, además, cuando se vació el embalse, entre finales del 2018 y comienzos del 2019, se produjo un aporte de sedimentos que en cierta medida cambió la fisonomía que tenía el río. Esta fisonomía anterior a aquel vaciado era, por ejemplo, muy apta para la vida de los salmónidos, como las truchas". "La Confederación, en aquel momento, adquirió el compromiso de regenerar el cauce, y es lo que estamos empezando a hacer ahora", ha dicho San Román.
