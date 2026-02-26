Edelvives se pone a la vanguardia en Europa con la primera impresora con sello japonés capaz de sacar 1.000 páginas por minuto

El Grupo Edelvives se pone a la vanguardia de Europa con la inauguración de su nueva planta de impresión digital, que supone también la llegada al Viejo Continente de la primera impresora digital de la empresa japonesa Fujifilm, Jet Press 1160 CFG, que permite imprimir 1.000 páginas por minuto y aborda todo el proceso de la impresión hasta la encuadernación después de una inversión que ronda los 5 millones de euros por parte de la empresa zaragozana y que esperan que les permita aumentar en un 20% la cifra de negocio.

El Grupo Edelvives ha inaugurado hoy en sus talleres gráficos de Zaragoza su nueva planta de impresión digital, un "hito tecnológico" que posiciona a la compañía, con 137 años de historia, a la vanguardia de la industria editorial internacional, permitiéndole liderar el modelo de impresión bajo demanda en todo el continente. De hecho, según ha defendido Javier Cendoya, director general del Grupo Edelvives, Zaragoza puede convertirse en el 'show room' de la multinacional nipona para el continente europeo.

El acto de inauguración ha contado con una amplia representación del Gobierno de Aragón, con el presidente en funciones, Jorge Azcón, a la cabeza, además de Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones; y Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones. Este jueves han acompañado a una delegación directiva de Fujifilm desplazada expresamente desde Japón, a representantes de Fujifilm España y a Javier Cendoya, director general del Grupo Edelvives, e Iván Aísa, director de producción y logística del grupo, en una visita a la nueva planta de impresión digital de la editorial en Zaragoza.

"El año pasado producimos 22 millones de libros, y ahora, en esta partecita solo, vamos a producir tres millones", ha explicado Cendoya, que ha reconocido que la nueva máquina supone un "cambio profundo de cómo se entiende todo el trabajo", y que supone, para la planta zaragozana "anticiparse al futuro de las artes gráficas".

Javier Cendoya explica la nueva rotativa al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La fabricación de libros a demanda y las grandes cifras del proyecto

Estas nuevas instalaciones permiten a Edelvives integrar toda su operativa para fabricar libros bajo demanda. El objetivo es ambicioso: que en este 2026, prácticamente el 100% de la producción propia de la editorial —cerca de 3 millones de libros— se realice mediante este proceso. De este modo, la compañía ajusta la producción a la demanda real del mercado, evitando la sobreproducción y el almacenamiento de estocs innecesarios.

Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón, ha subrayado que "para el Gobierno de Aragón es un orgullo acompañar a Edelvives en la inauguración de esta nueva planta de impresión digital. Si todas las inversiones son bien recibidas en Aragón, las que son de una empresa de referencia en nuestra comunidad autónoma con Edelvives, lo son aún con más motivo. Hablamos no solo de una editorial de libros que apuesta por la calidad de la educación sino también por la tecnología. Y ese es el Aragón que queremos construir, un Aragón tecnológico y en el que la educación siga siendo parte fundamental de su desarrollo".

Con la instalación de la nueva rotativa digital de Fujifilm, los talleres gráficos de Edelvives en Zaragoza —donde se producen anualmente más de 28 millones de libros— se consolidan como uno de los centros gráficos más avanzados y competitivos a nivel europeo. Además, el grupo editorial profundiza en su camino de personalización de productos para instituciones y centros, ofreciendo soluciones únicas en un mercado que demanda, cada vez más, calidad, rapidez y respeto por el entorno.

La nueva rotativa tiene 30 metros de longitud y traerla desde Japón ha sido un "reto logístico". / MIGUEL ANGEL GRACIA

Un "cambio de paradigma" de las artes gráficas

Javier Cendoya, director general del Grupo Edelvives, ha calificado la llegada de esta impresora como un "cambio de paradigma de las artes gráficas" con el que espera que la compañía pueda incrementar su cifra de negocio hasta un 20% este año. Su instalación ha requerido de la adaptación de la propia planta y de sus trabajadores. Además, para su puesta en marcha, una delegación de la empresa aragonesa se trasladó a Japón y, después, representantes de la compañía nipona pasaron dos semanas en la planta zaragozana para instruir a la plantilla.

Cendoya ha recalcado que "no estamos solo ante una mejora industrial, sino ante una transformación de toda nuestra cadena de valor". "Esta tecnología de Fujifilm nos permite ser más ágiles, más sostenibles y, sobre todo, estar más cerca de las necesidades reales del sector editorial, imprimiendo solo lo que el mercado necesita en cada momento y con una calidad idéntica a la tradicional", ha defendido.

Libros de texto 'personalizados' para cada alumno

Además, esta tecnología punta japonesa es el motor que permite escalar 'GoProject', el proyecto educativo más transformador del Grupo Edelvives, "que permite personalizar el producto para instituciones o centros educativos, que pueden disponer ya de materiales educativos flexibles, adaptados a su identidad y proyecto pedagógico de centro. El equilibrio perfecto entre la excelencia artesanal que nos define y la eficiencia industrial que exige el siglo XXI", ha destacado Cendoya.

La nueva apuesta tecnológica duplica la capacidad de impresión de las máquinas actuales. Así, la Fujifilm Jet Press 1160CFG alcanza una velocidad de 160 metros por minuto, lo que equivale a 1.000 páginas por minuto, en todo tipo de soportes.

Kazuhiko Miura, director general de la Unidad de Impresión Digital de Fujifilm Business Innovation Corp., ha destacado el valor de su alianza con Edelvives —vigente desde hace más de 30 años— y ha explicado el valor diferencial de esta puntera tecnología que ha llegado a Zaragoza. "La Jet Press 1160CFG cuenta con una unidad estabilizadora de papel única que maximiza la calidad de impresión a altas velocidades y minimiza las ondulaciones en papeles estucados. Aporta los beneficios de la impresión digital a una gama de producción mucho más amplia, lo que convierte a Edelvives en el socio estratégico ideal para estrenar esta tecnología en Europa", ha defendido.

Por su parte, Iván Aísa, director de producción y logística de Grupo Edelvives, ha explicado el impacto de esta incorporación. "Además de permitirnos ser mucho más rápidos y flexibles y con la misma calidad y fidelidad de color que la impresión convencional, esta tecnología digital aporta ventajas medioambientales directas: elimina el proceso de fabricación de planchas, reduce drásticamente los residuos de preparación entre trabajos y requiere una menor cantidad de productos químicos en prensa", ha explicado.