Fundación Ibercaja lanza las ayudas a docentes referentes para reconocer su excelencia

Fundación Ibercaja ha presentado la primera edición de Docentes Referentes, una iniciativa de ámbito nacional que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de reconocer la excelencia educativa en España, en el marco del 150 aniversario de la institución. Con estas ayudas, Fundación Ibercaja quiere identificar, visibilizar y reconocer a aquellos profesionales cuya excelencia metodológica y capacidad innovadora dejan una huella duradera en el alumnado y en el conjunto del sistema educativo.

Docentes Referentes cuenta con la Presidencia de Honor de la Infanta Sofía, la primera que asume. El apoyo de la Corona a la educación es ampliamente reconocido, especialmente en la promoción de la escolarización, la formación integral de niños y jóvenes, el fomento de la lectura y la adquisición de hábitos de vida saludables.

Con esta iniciativa refuerza la importancia de los maestros y profesores en nuestra sociedad. La presidencia de honor se materializará, antes del verano, en una jornada que subrayará la relevancia institucional de la convocatoria y el valor estratégico de la educación como motor de desarrollo social, durante la que se entregarán las ayudas. "Con esta iniciativa queremos poner en el centro a quienes hacen posible la educación de nuestro país. Los docentes son los verdaderos protagonistas del futuro de la sociedad, y en el 150 aniversario de la Fundación queremos reconocer su talento, su esfuerzo y su capacidad de transformación. Nuestra vocación es acompañar a quienes educan para el mañana", ha señalado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

Reconocimiento nacional

La educación constituye uno de los pilares esenciales del progreso y la cohesión social. En las aulas se transmiten conocimientos, pero también valores, principios y capacidades que acompañan a las personas a lo largo de toda su vida. En este contexto, para Fundación Ibercaja y para la Corona el papel del docente resulta determinante: su liderazgo, compromiso y vocación contribuyen de manera decisiva a la calidad del sistema educativo y al desarrollo integral del alumnado, siendo imprescindible que la sociedad en su conjunto sea consciente de este valor.

Las ayudas Docentes Referentes nacen con el objetivo de identificar, visibilizar e impulsar a aquellos profesionales cuya excelencia metodológica, capacidad innovadora y compromiso con su comunidad educativa dejan una huella duradera para que puedan ser verdaderos referentes y ejemplos a seguir.

La convocatoria está dirigida a docentes en activo de enseñanzas regladas, Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial, de centros públicos, concertados y privados de cualquier comunidad o ciudad autónoma. Se establecen cinco categorías: Liderazgo Educativo, Sostenibilidad en Educación, Educación Integral para la Salud, Investigación Educativa y Transferencia del Conocimiento y Educación Inclusiva.

En la primera fase, el comité de expertos seleccionará 25 finalistas --cinco por categoría--, cuyos perfiles se harán públicos. Posteriormente, el jurado realizará la elección del ganador de cada categoría. Este galardón contempla una dotación de 12.000 euros para el proyecto ganador de cada una de las cinco categorías, configurando este reconocimiento como uno de los más significativos en el ámbito docente a nivel nacional. Los finalistas recibirán un diploma acreditativo dando valor al carácter institucional del reconocimiento.

Un proceso de selección con rigor

El procedimiento de participación se desarrollará en distintas fases: inscripción y presentación de candidatura a través de la página web de Fundación Ibercaja, preselección técnica, evaluación por un Comité de Expertos y, finalmente, designación del ganador en cada categoría por un jurado independiente. El Comité de Expertos, presidido por María Ocaña Madrid, estará integrado por doce profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional en los ámbitos educativo, científico y pedagógico, como César Bona, Mariano Fernández Enguita, Siro López, Coral Elizondo, Carlos Magro, Montserrat del Pozo, Rosa Casafont, Abel Zardoya, Ana Isabel Esteban y Sonia Díez Abad, junto a otros perfiles académicos e institucionales.

El comité analizará las candidaturas y seleccionará hasta cinco finalistas por cada categoría. El jurado estará compuesto por Stefania Giannini (directora general de Educación en UNESCO), Chema Vera (presidente de UNICEF España), Carmen Pellicer (presidenta de Fundación Trilema), Carmen Sebrango (directora de Fundación Bertelsmann), Agustín Porres (director de Fundación Varkey en Hispanoamérica), Jaime Olmedo (rector de la Universidad Camilo José Cela) y Rosa Bolea (rectora de la Universidad de Zaragoza). La composición de ambos órganos garantiza una evaluación profesional, independiente y alineada con los más altos estándares de excelencia académica e institucional.

La creación de las ayudas Docentes Referentes se enmarca en el compromiso histórico de Fundación Ibercaja con la educación como motor de transformación social. Más allá del hito conmemorativo de su 150 aniversario, la entidad, con el respaldo de la Corona, aspira a consolidar esta iniciativa como una convocatoria anual de referencia, contribuyendo de manera sostenida al reconocimiento y dignificación de la profesión docente en España.

Con estas ayudas, Fundación Ibercaja reafirma su vocación de servicio a la sociedad y su apuesta estratégica por una educación de calidad, identificando y acompañando a quienes, desde las aulas, educan para el futuro.