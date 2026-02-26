El historiador Julián Casanova cree "clarísimo que faltan documentos importantes" del golpe de Estado del 23F

El historiador Julián Casanova ve "clarísimo" que incluso después de la desclasificación de los papeles del 23F "faltan documentos importantes en torno a por qué nadie se enteró, al parecer, en las altas esferas de esa conspiración, empezando por el rey Juan Carlos".

En una entrevista con EFE tras hacer público el Gobierno 153 documentos sobre la intentona golpista de 1981, Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, advierte de que "en la historia los que deciden clasificar los documentos deciden que documentos clasificar" y cuáles "destruir".

Es lo que ocurrió, por ejemplo, tras la guerra civil y durante el franquismo con la versión creada por la dictadura, que costó mucho a los historiadores superar. Ahora, con el 23F, muchos años después y pese a contar con referencias audiovisuales, no se sabe "nada" de la financiación ni de la trama civil en torno al golpe.

Tampoco, añade, del conocimiento que pudiera haber tenido "un jefe de Estado que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es un rey que viene de la dictadura de Franco, que ha estado en las academias, que tiene contactos importantísimos con todos los militares, que por cierto son los ganadores de la guerra civil", como Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, que además han pasado por la División Azul.

A su juicio, es "increíble" que el monarca "no se enterara", no solo por su puesto y sus contactos con militares sino también porque el CESID, el precedente del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el que hubo implicados en el 23F, debía tener y facilitarle información.

"Si el rey no lo sabía, vaya servicio de información, que al jefe supremo no le pasan información", reflexiona Casanova, que precisa que nadie, al menos a él como historiador no le interesa, quiere "poner a Juan Carlos en una sala de juicio". Considera al respecto que "no hay duda por la documentación disponible" hoy en día que aquel 23 de febrero de 1981 el golpe "lo para" el rey, pero a la vez afirma que eso es diferente a decir que "Juan Carlos no sabe lo que se está cociendo y no tiene una participación". El monarca no dice a los militares "que no se le ocurra a nadie seguir con la conspiración" o al menos no existe un documento en ese sentido, "y sin embargo -lamenta- todo el mundo saca el documento de cómo para el golpe en ese momento".

Igualmente echa en falta tras la desclasificación de esta semana documentos que aporten información sobre el apoyo económico a la intentona golpista, algo "extrañísimo" en su opinión porque "para mover todo aquello hace falta financiación", y cree que "posiblemente ya no lo vamos a tener".

En todo caso, y además de defender la retirada de la vigente ley de secretos oficiales, "que viene del franquismo", avisa de que eso no quiere decir que no se vayan a saber más cosas sobre el 23F, porque "la información no solo avanza a través de documentos sino a través de lógicas, de reflexiones, de comparaciones" que los historiadores van incorporando.