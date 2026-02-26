Jorge Azcón, en el III Foro Activos: "Aragón ha crecido en 2025 por encima de la media española y va a ser la primera comunidad con pleno empleo"

El gran momento económico que vive Aragón ha vuelto a ser protagonista en el en el III Foro Activos que organizan EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su grupo editor, Prensa Ibérica. En su discurso, el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha aseverado que la comunidad "va a ser la primera en alcanzar el pleno empleo", tras conocer además que el PIB aragonés cerró 2025 con un crecimiento del 3%, dos décimas por encima de la media española, según el IAEST. Una tendencia, esta última, que se acrecentará los dos próximos años, como analizó Ibercaja hace unas semanas y se ha encargado de recordar el líder popular.

Aunque, pese a que prefería "hablar más de economía que de política", el momento que vive la comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 8F no ha escapado al discurso del presidente en funciones. Azcón ha insistido en la idea de alcanzar un "acuerdo global" con Vox, en la línea de lo expresado en los últimos días y que la vicepresidenta Mar Vaquero ya anticipó ayer que incluiría el pacto, ahora en discusión, para la formación de la Mesa de las Cortes el próximo martes.

Un "acuerdo global", ha dicho Azcón, que "beneficie los intereses de los aragoneses" y que se lleve a cabo de forma "discreta, sin ruido". Todo, y aquí sí que entra directamente la economía, para "gestionar los nuevos retos que nos vienen por delante". "En los últimos años, había que gestionar el decrecimiento. Ahora hay que afrontar años de crecimiento", ha añadido el popular al respecto, antes de reivindicar los datos macroeconómicos de la comunidad en los últimos tiempos, aupados por las "grandes inversiones", que Azcón cifra en 90.000 millones, y el "ecosistema" que traen consigo.

Así, el presidente en funciones de la DGA ha reseñado que en la serie histórica 2013-2025, Aragón creció de media medio punto por debajo de España, un 1,45% frente al 1,87%. Sin embargo, Azcón ha recordado que las previsiones de ibercaja para este año y el próximo ya hablan de que la comunidad crecerá seis décimas más que el promedio nacional en 2026, un 2,9% frente a un 2,3%; y siete décimas más en 2027, un 2,8% frente a un 2,1%. En ese sentido, ha señalado que la comunidad creció un 3% en el pasado 2025, ya por encima de la media de España, que queda en el 2,8%.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, durante su discurso en el III Foro Activos, este jueves. / Jaime Galindo

"No solo tenemos el viento a favor, vamos a cambiar la estructura económica de nuestra comunidad como no se recuerda en siglos", se ha atrevido a anticipar un Azcón que, además, ha insistido en que Aragón va a ser "la primera comunidad en lograr el pleno empleo". "La razón fundamental son las inversiones, que son una realidad. En los últimos años había que imaginar, ahora ya podemos tocarlas y verlas", ha proseguido a ese respecto.

Asimismo, en línea con el título de la jornada de este jueves, que se está celebrando en el Hábitat Sella de Villanueva de Gállego, Los motores económicos de Aragón, Azcón también ha destacado el citado "ecosistema" que traen consigo las inversiones milmillonarias, citando los casos recientes de Diamond Foundry, Espanix o Multiverse Computing. "El cambio político y económico de los últimos tres años en nuestra comunidad ha sido espectacular", ha sentenciado.