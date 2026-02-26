Juan Carlos I, en la Academia General Militar de Zaragoza cinco días después del 23F: "Me temblaban las piernas"

Toda España tiene en la memoria la imagen de Juan Carlos I, entonces rey, en la madrugada del 24 de febrero. Por televisión, el monarca rechazaba el golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero el 23F y reclamaba la vuelta del orden constitucional. Un discurso que dio por sentenciado el asalto golpista y cerraba el instante más tenso de la democracia española y uno de los episodios grabados en la memoria del rey. En Reconciliación, su reciente autobiografía, y en algunos de los cientos de documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno de España aparece en el recuerdo su cita en Zaragoza cinco días después, en un discurso ante unos tensos miembros de la Academia General Militar todavía pendientes del futuro de Tejero y de los golpistas.

"El 28 estaba previsto, desde hacía mucho tiempo, que presidiera una ceremonia militar", recuerda el rey emérito sobre "la celebración del vigésimo quinto aniversario de mi promoción en la Academia General Militar". Entre los invitados, en pleno clima golpista, el Estado Mayor o el hijo del teniente Antonio Tejero, protagonista absoluto del asalto al Congreso de los Diputados. El vástago del golpista también tuvo su dosis de protagonismo aquella noche: habló durante un buen rato con su madre, Carmen Díez, que le informó del avance del fallido ataque. Díez le dijo a su hijo que habían dejado a su padre "tirado como una colilla" y calificó a su marido de "jilipuertas" por "asumir toda la responsabilidad".

"Era la primera vez que me enfrentaba a ellos desde la intentona golpista y me temblaban las piernas", asegura Juan Carlos I, que se sintió "petrificado" ante "aquella multitud de gorras dubitativas". "‘Gracias por vuestra lealtad’, repetí varias veces durante mi discurso", rememora el monarca, que admite que en aquel momento "tocaba reconstruir unas relaciones sanas y pacíficas entre el poder militar y el poder civil". El otro objetivo inmediato después del intento de golpe de Estado fue, para Juan Carlos I, "poner a las Fuerzas Armadas firmemente del lado de la Constitución".

En diciembre de 1981, diez meses después del 23F, Juan Carlos I mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno (Leopoldo Calvo Sotelo), el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor para analizar lo que todavía coleaba del golpe de Estado. Sabino Fernández Campo, secretario del rey, envió al Cesid una copia del guion que el monarca utilizó para ese encuentro. De nuevo aparecía el episodio de la AGM.

"No olvido tampoco el contenido de mi discurso en la Academia General Militar de Zaragoza y los propósitos que me animaron a reunir, con el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, a los Consejos Superiores de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire", cita el guion, que recuerda también su célebre discurso en RTVE. La intención de Juan Carlos I con estos encuentros y discursos ante los diferentes cuerpos del Ejército era "iniciar una comunicación armoniosa, sincera y frecuente con los máximos representantes de las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo".

Interior veía "bulos" que recordaban la visita a la AGM

Un documento interno de Interior cuenta los trabajos que se realizaron durante los meses posteriores al golpe de Estado para argumentar la versión oficial y aclarar el papel del rey en ese tiempo. "Se acompañan fotocopias de algunos de los panfletos más significativos que han dado lugar a la creación de los bulos anteriores", comenta el informe, que añade a esos estudios varios documentos movilizados por la sociedad después del ataque golpista.

Esa documentación hace responsable al rey de "cambiar de presidente de Gobierno" ante "la ingobernabilidad del país". Según esos panfletos, Adolfo Suárez es citado en Zarzuela y se encuentra que "el Rey está en compañia de los Capitanes Generales de Valencia, Sevilla, Valladolid y Zaragoza".

El segundo panfleto adjunto se titula Intento de liquidación del actual sistema político cita 16 puntos de la situación política del país desde poco antes del 23F hasta casi un año después. Según este documento, el fallido golpe de Estado hace que "los partidos políticos acuden presurosos y sumisos ante el rey y este les lee la cartilla". El texto del panfleto recuerda que "a los cuatro días acude a la Academia Militar de Zaragoza a pedir acatamiento y disciplina al Ejército". "TVE retransmitió el acto y se aprecia en los rostros de los militares un gesto serio, de rabia contenida, en particular en los oficiales y jefes de la Guardia Civil", asevera ese documento descrito como "bulo" por Interior.