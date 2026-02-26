Marcha atrás a las expropiaciones de Amazon para las infraestructuras de sus nuevos centros de datos

La ampliación de los centros de datos de Amazon en Aragón ajusta su hoja de ruta. Parte de los suelos inicialmente sometidos a expropiación forzosa para ejecutar las infraestructuras de conexión de las nuevas instalaciones que ha empezado a levantar en Villanueva de Gállego (en dos ubicaciones), El Burgo de Ebro, Zaragoza (barrio de La Cartuja) y Huesca ya no será necesario ocuparlos por esa vía. La compañía ha cerrado acuerdos privados con varios propietarios y el Gobierno autonómico ha aceptado su renuncia como beneficiaria en esas parcelas concretas.

El Ejecutivo aragonés aprobó el pasado 28 de enero el desistimiento parcial del procedimiento expropiatorio iniciado por Amazon Web Services (AWS) dentro del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la expansión de la región de datos que tiene en este territorio desde hace ya tres años. La decisión afecta únicamente a determinadas fincas incluidas en la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación aprobada en noviembre de 2025, según publicada el Boletín Oficial del Aragón (BOA) del pasado 17 de febrero.

De la urgente ocupación al pacto con propietarios

El 12 de noviembre del pasado año, el Gobierno de Aragón había aprobado de forma parcial el PIGA para las infraestructuras de conexión --líneas eléctricas y conducciones de agua-- de la ampliación de AWS y reconoció a la mercantil la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa. En aquel acuerdo se declaraba, además, la necesidad de “urgente ocupación” de los bienes afectados, al amparo de la Ley de Expropiación Forzosa .

Sin embargo, la empresa comunicó posteriormente que había constituido servidumbres personales de mutuo acuerdo con los propietarios de varias fincas, garantizando así los derechos de ocupación necesarios para desarrollar el proyecto. Al coincidir en la misma entidad la condición de beneficiaria y la titularidad de los derechos obtenidos, el Ejecutivo autonómico concluye que “ha desaparecido la causa expropiación”, por lo que no procede mantener la ocupación forzosa en esos casos.

En consecuencia, se excluyen esas parcelas del listado de bienes afectados y se declara concluido el procedimiento expropiatorio respecto a ellas, mientras que el resto del acuerdo aprobado en noviembre se mantiene intacto.

Infraestructuras en Zaragoza y Huesca

La relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados, que ahora se corrige parcialmente, se extiende por varios municipios de las provincias de Zaragoza y Huesca.

En la provincia zaragozana figuran terrenos en Villanueva de Gállego, Zaragoza capital y El Burgo de Ebro, vinculados a proyectos de infraestructura común de agua, redes eléctricas de alta tensión y conexiones asociadas a las parcelas donde se han empezado a construirse en estas poblaciones.

En la provincia de Huesca aparecen suelos en los términos de Huesca, Almudévar, Chimillas, La Sotonera y Lupiñén-Ortilla, relacionados con proyectos de infraestructura hidráulica y con líneas eléctricas de 132 kV entre la subestación de Esquedas y el Parque Tecnológico Walqa.

Las afecciones contemplan expropiación, imposición de servidumbre y ocupación temporal, con superficies que, en algunos casos, alcanzan varios miles de metros cuadrados.

Un ajuste jurídico sin frenar la ampliación

El acuerdo deja claro que solo se corrige la situación de determinadas parcelas y que se mantienen el resto de los términos del PIGA aprobado en noviembre. Supone, por tanto, un ajuste jurídico derivado de la preferencia por acuerdos privados allí donde han sido posibles.

El plan del gigante tecnológico, declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Jorge Azcón en mayo de 2024, inició la fase de obras a finales del pasado mes de agosto y contempla la ejecución de 24 nuevos edificios de servidores informáticos que AWS quiere poner en operación en cinco emplazamientos hasta 2033, los cuales se sumarán a los tres que funcionan desde hace tres años en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.

Las obras avanzan conforme al calendario previsto en los distintos emplazamientos, con desarrollos escalonados en función de la disponibilidad de suelo e infraestructuras eléctricas e hidráulicas. La planificación fija una puesta en servicio progresiva, de modo que la ampliación se ejecuta por fases y sin desviaciones significativas respecto a los hitos inicialmente marcados.