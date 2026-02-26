Revés al Nudo Mudéjar de Andorra: Enel tendrá que reducir la producción y el número de aerogeneradores

La empresa Enel tendrá que adaptar y reducir la producción y las instalaciones previstas en el Nudo Mudéjar de Andorra, el principal proyecto de energías renovables del país que tiene como destino a la comarca Andorra-Sierra de Arcos como salida al apagón de la central térmica de Andorra y principal acicate para la transición justa en el entorno.

Tal y como publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la empresa tendrá que adaptar el proyecto debido a los condicionantes ambientales y para lograr la protección de la avifauna presente en el entorno después de la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.

Según figura en el documento, el proyecto tiene una sensibilidad "muy alta" respecto a las aves donde se han localizado zonas de cría de rapaces y esteparias cercanas a las zonas donde se pretenden implantar las infraestructuras. Y señala que es "relevante el uso de la zona por parte de varias especies esteparias, especialmente para el sisón común, la ganga ortega, la ganga ibérica y la alondra ricotí".

En concreto, señala como "zona crítica para la avifauna esteparia", el área en la que se proyectan el parque eólico Empeltre, la PSFV (planta sola fotovoltaica) San Martín y la línea de Alta Tensión Empeltre San Martín. Considera que el conjunto del proyecto tendría un "impacto moderado sobre la avifauna y severo para los parques eólicos Empeltre, El Castillo y La Torica (todos los aerogeneradores), así como sus líneas de evacuación; y plantas fotovoltaicas (San Martín, El Regallo, Calandrias,) cercanos a zonas de cría.

A pesar de la modificación inicial del proyecto planteado por la empresa Enel, el Inaga reconoce que el proyecto modificado "continúa contemplando un elevado número de aerogeneradores (113) y una extensa superficie de plantas solares fotovoltaicas (2.381 ha), con una ocupación territorial relevante y unos movimientos de tierras muy significativos asociados a la implantación de aerogeneradores, viales, zanjas, subestaciones y líneas eléctricas. Por eso se plantean la reducción de más aerogeneradores en este proyecto.

Además, el promotor propone el soterramiento de varias líneas de Alta Tensión, como la de El Tambor-La Torica, o Empeltre- San Martín, y San Martín-La Plana, pero deberá ejecutar otras también.

