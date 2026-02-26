Stellantis lo confirma (por fin): la china Leapmotor fabricará sus coches en Zaragoza desde este año

Ahora sí es oficial. El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha confirmado este jueves que los vehículos de la marca china Leapmotor se producirán en la planta de la multinacional en Figueruelas (Zaragoza) a partir del segundo semestre de 2026. Se trata de la primera confirmación explícita por parte del grupo automovilístico, que hasta ahora solo había reconocido que la fabricación tendría lugar en España, sin concretar oficialmente el emplazamiento.

La confirmación pone negro sobre blanco lo que era un secreto a voces en el sector y en la propia fábrica aragonesa, sostenido por numerosos movimientos industriales y administrativos. Entre ellos, la constitución de la filial LPMIB Automotive Spain con domicilio en la planta zaragozana, el anuncio en Borja de la fábrica de chasis impulsada por Fagor Ederlan y el grupo chino Duoli, o las recientes adjudicaciones del Perte VEC a proyectos vinculados al desembarco de Leapmotor en Aragón.

“Continuamos nuestra expansión comercial en Europa, no solo con productos adicionales, sino también con la producción local en nuestra planta de España. El inicio está previsto para la segunda mitad de 2026”, señaló Filosa durante la presentación de los resultados económicos del grupo. Sus palabras despejan definitivamente la incógnita sobre si la producción se quedaría en Figueruelas.

El B10, primer modelo adjudicado

Como era sabido, el primer vehículo que se ensamblará en Zaragoza será el SUV eléctrico B10, un modelo 100% eléctrico llamado a competir en el segmento C. Dispondrá de dos versiones de batería —56,2 kWh y 67,1 kWh— con autonomías homologadas en ciclo WLTP de hasta 361 y 434 kilómetros, respectivamente, y una potencia de 160 kW (218 caballos).

La decisión encaja plenamente con los planes industriales que la planta viene preparando desde hace meses. Como adelantó este diario, Stellantis adaptará la línea 2 para acoger los modelos de Leapmotor, cuya plataforma es ligeramente más ancha que la de los actuales Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon, los tres modelos que ahora ensambla la factoría aragonesa. Las obras de reforma comenzarán, precisamente, la próxima semana y obligarán a reorganizar temporalmente la producción.

La oficialización del proyecto llega después de que un alto directivo de Leapmotor —su director global de Calidad— avanzara públicamente en Borja que hasta cuatro modelos podrían producirse en Figueruelas en los próximos años: el B10, el B05 y los futuros A10 y A05. Sin embargo, Stellantis había evitado hasta ahora verbalizar expresamente el emplazamiento, limitándose a señalar que “se hablaría en el momento oportuno”.

El Perte VEC, pieza clave

Entre esos requisitos figuraba la resolución de la última convocatoria del Perte del vehículo eléctrico, cuyo programa ha concedido ayudas a iniciativas asociadas al proyecto industrial de Leapmotor en Aragón. La adaptación de la línea de montaje y el despliegue de la cadena de suministro requieren inversiones relevantes, en línea con la profunda transformación que vive la planta zaragozana con la implantación de la plataforma STLA Small y la electrificación progresiva de su producción.

En su intervención, Filosa destacó además el rendimiento comercial de Leapmotor, que ha vendido unas 50.000 unidades, con Europa como principal mercado fuera de China. El grupo prevé ampliar progresivamente la producción local en otros continentes, con planes para iniciar fabricación en Brasil tras el arranque europeo.

Un paso más en la transformación de Figueruelas

La confirmación consolida el papel de Figueruelas como uno de los ejes industriales de Stellantis en la transición hacia la movilidad eléctrica. La planta aragonesa no solo fabricará modelos propios del grupo sobre la nueva arquitectura multienergía, sino que asumirá también la producción de una marca china en el marco de la ‘joint venture’ internacional entre ambas compañías.

La incógnita ya no es si Leapmotor producirá en Figueruelas. La cuestión ahora es cuál será el alcance definitivo del proyecto y cómo evolucionarán los volúmenes y los modelos en los próximos años dentro de una industria en plena redefinición.