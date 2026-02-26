Stellantis considera utilizar la tecnología de Leapmotor, con quien está aliado en Zaragoza, en sus marcas europeas para ahorrar costes

Stellantis está considerando aprovechar la tecnología de vehículos eléctricos de su socio chino Leapmotor para ayudar a reducir los costes de sus marcas europeas como Fiat, Opel y Peugeot. En concreto, el fabricante está sopesando ampliar el alcance de su empresa conjunta con Leapmotor, que va a establecer en Zaragoza su base productiva para Europa, para acceder a la tecnología más avanzada de la empresa china en materia de baterías y sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, según ha avanzado Bloomberg.

Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y cualquier acuerdo tendría que superar los obstáculos relacionados con la protección de datos al utilizar tecnología procedente de China. Los socios también deben abordar la normativa estadounidense que prohíbe la importación o venta de vehículos conectados con tecnologías vinculadas a China o Rusia a partir de 2027. Aun así, ambos pretenden cerrar un acuerdo antes de que termine el año, según las fuentes.

Un pacto así ayudaría a Stellantis a ahorrar en gastos de desarrollo y le proporcionaría un atajo para competir mejor con las chinas BYD y MG en Europa, así como con rivales locales como Volkswagen y Renault, en un momento en el que la compañía está reajustando sus planes de negocio en materia de electrificación.

"Nuestros resultados reflejan el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética y la necesidad de reestructurar nuestro negocio en torno a la libertad de nuestros clientes para elegir entre la gama completa de tecnologías eléctricas, híbridas y de combustión interna", ha subrayado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, tras conocerse los resultados de 2025, que recogen unas pérdidas de 22.300 millones de euros.

Recientemente, el grupo también informó que seguirá produciendo vehículos con motores diésel en su cartera de productos y en algunos modelos ampliará su oferta de sistemas de propulsión. En respuesta a la "continua demanda de los clientes", según especifica Stellantis, la compañía ha decidido continuar la producción de motores diésel en modelos como el DS7, Alfa Romeo Tonale, Giulia y Stelvio, y reintroducirlo en modelos como el Peugeot 308, el Opel Astra y el DS N°4.

"Stellantis está plenamente comprometida con la electrificación, con cerca de 30 nuevos productos lanzados en Europa entre 2025 y 2026, la gran mayoría con opciones de vehículos eléctricos e híbridos. Al mismo tiempo, se centra plenamente en ofrecer libertad de elección a sus clientes", reportó el grupo franco-italiano.

Creación de baterías eléctricas en Figueruelas con CATL

Igualmente, pese a recortar sus inversiones en modelos eléctricos, dispone en Europa de la gigafactoría de Contemporary Star Energy (CSE) -la 'joint venture' de ambas compañías creada a finales de 2024- en Figueruelas (Zaragoza), cuya producción empezará a partir de finales del año 2026, que estará a pleno rendimiento en 2028 y cuyo proyecto contempla una inversión de 4.100 millones de euros.

Cabe recordar que en la presentación oficial de la gigafactoría, CSE contempló que se desarrolle hasta un millón de baterías a partir de 2028 que según el grupo, permitirán la llegada de vehículos más asequibles para el consumidor tanto en España como en Europa.

Noticias relacionadas

Leapmotor anunció a finales del año pasado que su nuevo SUV eléctrico B10 se fabricaría en España, con Figueruelas (Zaragoza) como principal candidata a configurar el vehículo de la firma asiática por delante de la sede en el barrio madrileño de Villaverde del grupo franco-italiano.