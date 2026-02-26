Las tecnológicas piden "desbloquear" los nudos de acceso para los centros de datos en Aragón: "No es lo mismo decir que no hay fútbol a que no tienes el Plus"

Los centros de datos son el gran epicentro de las inversiones tecnológicas en Aragón, con más de una treintena de edificios proyectados que, poco a poco, van a ir sumándose a un ecosistema en el que Amazon Web Services ya lleva operando varios años, en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, y que ampliará igualmente de forma inminente. Y ese ha sido el principal reto que se ha abordado en la segunda mesa redonda del III Foro Activos, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, moderada por el periodista Martí Saballs y que ha contado con la participación de David Blázquez (AWS), Javier del Pico (Samca) y Peter Knapp (Azora).

Tres empresas que son promotoras de varios campus tecnológicos en la comunidad y que han analizado el presente y el futuro de los data centers en Aragón. El primer reto, en el que han coincidido todos ellos, es lograr mayor capacidad energética y desbloquear los diez nudos saturados en la comunidad y que deben salir a concurso. "Aragón tiene ya la capacidad de centros de datos más importante de España", ha recordado Blázquez, que asegura que la comunidad es ya el "epicentro" del sector en Europa.

Del Pico, por su parte, ha insistido en que se deben "desbloquear" los proyectos que están por venir, con una energía que pueden autoconsumir los centros de datos asociados a la energía renovable, aunque hay que afrontar debates sobre las horas en las que este autoconsumo no es suficiente. La IA y el cómo abordarla también es otra de las cuestiones a atender, aunque Knapp ha reconocido que "la IA crece muchísimo, pero no está muy claro cómo va a ser la demanda futura con cuestión a su uso".

Un Knapp que, con su experiencia internacional, ha rogado a los representantes políticos presentes que "mantengan este comportamiento tan positivo y ese ritmo", porque ha anticipado que "lo que va a pasar aquí es enorme". De vuelta a la energía, Del Pico ha reivindicado que "nos sobra capacidad de producción y en muchos momentos es imposible absorverla, lo que se traduce en vertidos y pérdidas anuales". Algo apoyado por Blázquez, con una metáfora futbolística: "Es distinto decir que no hay fútbol a que no tienes el Plus".

El posicionamiento, coinciden todos los ponentes, es "envidiable" en la comunidad respecto a la generación de renovables, y Blázquez ha insistido en que es "mentira" que los centros de datos "consuman mucha energía". "Lo que hacen es transformarla en servicios que la gente demanda", ha concluido al respecto. Asimismo, para cerrar el encuentro, todos han reseñado la importancia de mantener la apuesta por la fórmula del PIGA.