La UCO implica a Pardo de Vera en la compra de mascarillas a la empresa de Zaragoza de Víctor de Aldama

Nuevo informe de la UCO (Unidad Central Operativa) con ecos en Aragón. El cuerpo de la Guardia Civil vincula en su nuevo estudio a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, con la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, afincada en Zaragoza y vinculada al empresario Víctor de Aldama. El informe de la Benemérita destaca también la intervención de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y señala su participación para que el contrato llegase a destino. Un compromiso que alcanzó los 12,5 millones de euros y en el que Soluciones de Gestión facilitaba cinco millones de mascarillas al responsable ferroviario, a razón de 2,50 euros. El precio era muy superior al de otras empresas que trataron con Adif, un dato que alarmó a la propia Pardo de Vera.

La entonces presidenta de Adif queda señalada por la UCO, pero también Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas de Adif, del que se recuerda que asumió "un papel relevante" en las contrataciones y del que se afirma que "había dirigido la tramitación de la contratación de Soluciones de Gestión". El mismo documento señala que Pardo de Vera "intercambió mensajes con Koldo con carácter previo a la adjudicación del contrato por dicha entidad". "Asimismo, se han detectado comunicaciones entre ambos relativas a la entrega de determinadas cantidades de mascarillas", asegura el informe. Entre ese intercambio de mensajes, el 26 de marzo de 2020, un día antes de adjudicar el contrato con Soluciones de Gestión, Koldo envió el contacto de Íñigo Rotaetxe, representante de la empresa de Zaragoza, diciendo que "el Íñigo es el del contrato". La UCO defiende que "esta expresión permite apuntar que en ese momento Isabel [Pardo de Vera] ya conocería a qué contrato se estaba refiriendo el asesor".

El informe de la Guardia Civil insiste en esta hipótesis y asegura que esta información "permite inferir que Koldo intervino en la selección de Soluciones de Gestión y que, a través de Isabel, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía". La UCO recoge a continuación un intercambio de correos entre Michaux y Rotaetxe en el que se fijan algunas condiciones de entrega de las mascarillas.

El precio de las FPP2 compradas a Soluciones de Gestión alerta a Pardo de Vera. La entonces dirigente de Adif afea a Koldo la cuantía de ese compromiso con la firma vinculada a Aldama: "Tampoco entiendo que si tienen los mismos problemas uno y otro por qué se ha pagado más al mayor lote". La UCO considera que Pardo de Vera compara así con otras empresas que también ofrecieron sus servicios a Adif, aunque a un precio menor por mascarilla. "En este sentido, Injoo Technology suministró un millón de mascarillas a un precio unitario de 2,10 euros, frente a los 8 millones de unidades provistas por Soluciones de Gestión, con un precio unitario de 2,50 euros por mascarilla", resume el informe de la Guardia Civil.

Extracto del informe de la UCO en el que se compara el precio de las mascarillas en cada una de las empresas con las que contactó Adif. / EL PERIÓDICO

Continuando con el estudio de los mensajes, la UCO afirma que "el análisis de las evidencias digitales" recoge una nueva cadena de comunicaciones que "tuvo su origen en Aldama y finalizó en Isabel, mediando la intervención de Koldo". El empresario le facilitó varias capturas de pantalla al asesor de Ábalos y en la primera de ellas se veía un correo en el que "se instaba a la mercantil a cumplir con las obligaciones que le correspondían como importador de mascarillas".

"Presión" de Transportes para acelerar el contrato

La UCO recoge en el informe algunas de las declaraciones que Pardo de Vera ha realizado en relación con la investigación, al ser preguntada en sede judicial. La expresidenta de Adif asegura que Michaux, en la Dirección General de Personas, era quien "se encargaba de gestionar esta adjudicación, y de hacer las comprobaciones pertinentes". "Michaux era la persona al mando de esa dirección en esa época", cuenta Pardo de Vera en el apartado recogido por la UCO. De esa dirección general dependen tres departamentos y la expresidenta del ente ferroviario aseguró que "desconoce cuál se encargó de buscar los suministradores".

En la misma declaración testifical, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2024, Pardo de Vera manifestó, según recoge la UCO, "no haber recibido órdenes para la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión", pero sí admitió "haber recibido presión por parte del Mitma (Ministerio de Transportes), para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible".

El informe de la Guardia Civil, de 47 páginas, incluye mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados entre Pardo de Vera y Koldo, y también de otros altos cargos de Adif o representantes de la empresa zaragozana. Como recuerda la UCO en la introducción del informe, Soluciones de Gestión fue una empresa adjudicataria "en el año 2020 de ocho contratos para el suministro de material sanitario, tramitados mediante el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de urgencia". La Guardia Civil señala que el contrato con Adif se firmó el 27 de marzo de 2020, dos semanas después de declararse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus, y ascendía a 12,5 millones de euros.

En total, según las denuncias presentadas e investigadas, Soluciones de Gestión cerró en 2020 contratos por valor de 40,1 millones de euros. Además del que se recoge en el informe de la UCO de este jueves, Transportes adjudicó otro compromiso con la firma zaragozana por 24,2 millones, a través del Organismo público de Puertos del Estado. Los dos contratos se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, por lo que no era necesario solicitar ofertas. Según la investigación, Koldo también facilitó otro contrato de Soluciones de Gestión con el Ministerio del Interior, por un valor de 3,4 millones de euros.