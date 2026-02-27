Los 4.500 trabajadores de Stellantis Figueruelas se quedan sin la paga de beneficios tras las pérdidas milmillonarias de la multinacional en 2025

El histórico batacazo de la multinacional automovilística Stellantis en 2025, curso que cerró con pérdidas superiores a los 22.000 millones de euros, tendrá repercusiones directas en el bolsillo de los cerca de 4.500 trabajadores que la compañía automovilística emplea en Figueruelas. Concretamente, en la paga variable, una suerte de tercera extra que los miembros de la plantilla cobraban en el mes de marzo por "beneficios", con cuantías variables en función de la tabla salarial de cada uno. En 2024, la media de esta paga superó los 1.700 euros.

Esta decisión se enmarca dentro de los ajustes que la compañía realizará este año para mitigar el efecto de las pérdidas milmillonarias, que en 2024 ya habían sido superiores a los 5.500 millones de euros y que esta vez Stellantis achaca al frenazo al eléctrico. Los sindicatos conocieron la noticia tras recibir una carta del CEO de la empresa, Antonio Filosa, aunque todavía no han tenido ningún tipo de reunión al respecto con la dirección de la planta de Figueruelas. Otra de las medidas supone que en 2026 tampoco habrá reparto de dividendos entre los accionistas.

"El coste de trabajar con hipótesis erróneas se vio agravado por deficiencias en nuestra propia ejecución operativa". Con esta frase, Filosa trató de explicar en una carta enviada a los trabajadores de Figueruelas y del resto de plantas de Stellantis en España el dramático cierre de las cuentas del gigante automovilístico el pasado año. "Los resultados no alcanzaron los umbrales necesarios para permitir los sistemas usuales de reparto de beneficios", justificó el CEO de Stellantis a los trabajadores en la citada misiva, que dejó también un mensaje contundente: "No debemos volver a situarnos en ese escenario".

Avanzar en la "dirección correcta"

El directivo italiano cree que las pérdidas "no hacen justicia" a la labor de los trabajadores, que año pasado cobraron un bono extraordinario de poco más de 400 euros. "2025 fue un año de extraordinario esfuerzo y dedicación por vuestra parte", enfatizó, "comprendo el sentimiento de frustración que esto puede provocar". "Volvemos a avanzar en la dirección correcta", escribió Filosa.

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa , en el centro, en una de las factorías del grupo. / Stellantis

Así, el directivo que fue nombrado como CEO a finales del pasado mayo recordó que la "política retributiva" de la empresa "siempre ha estado alineada con los resultados" y que el año pasado no se alcanzaron esos "umbrales" mínimos para permitir la paga de beneficios.

Para Filosa, en estos dos meses de 2026 el enfoque "es claro: ejecución, ejecución y ejecución". "Debemos aprovechar el impulso inicial", estimó el CEO, que apuesta por "dar prioridad al crecimiento rentable de las ventas" y a reforzar "procesos industriales y calidad". "Me he sentido orgulloso de dirigiros en este nuevo comienzo que estamos construyendo. Volvemos a avanzar en la dirección correcta", sentenció.

La polémica del pasado año

El año pasado esta paga variable o CLPI (siglas en inglés para "incentivo de rendimiento local colectivo") fue muy polémica en las distintas plantas del grupo, cuando la dirección decidió suspenderla a la espera de una resolución judicial de comienzos de año que había condenado a Stellantis Vigo por "discriminación directa y, subsidiariamente, indirecta por razón de salud" a los empleados en situación de incapacidad temporal al reducirles la paga de beneficios.

Más tarde la situación se desbloqueó, con un bono extraordinario, que es la única posibilidad a la que se pueden agarrar ahora los operarios de Stellantis en la fábrica gallega de Balaídos para recibir un extra por su labor en el año en el que lograron el récord de producción, convirtiéndose además en la planta que más produjo de todo el grupo por tercer año seguido.