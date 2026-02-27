Abascal reitera que quiere "construir una alternativa" en Aragón y Extremadura pactando "medida a medida"

El sigilo se sigue imponiendo en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox de cara a la investidura de Aragón y la formación de las Cortes el próximo martes 3 de marzo. La calma tensa sigue imperando en la comunidad autónoma, donde ni uno ni otro partido dan detalles de cómo avanzan las negociaciones, aunque varias voces consultadas por este diario se muestran optimistas de que se pueda cerrar ese pacto inicial para la Mesa de las Cortes en las horas previas al martes.

Mientras tanto, en su particular gira por municipios de Castilla y León, el presidente de Vox, Santiago Abascal ha asegurado que él es "el primer convencido de que tenemos que construir una alternativa" con los votos del PP y de su partido.

"Yo sí quiero construir una alternativa, pero la alternativa se construye con confianza, con diálogo y he dado instrucciones a nuestros equipos para que avancen en esas negociaciones y diálogos de una manera muy clara: pactando medida a medida, decreto a decreto; pactando los plazos y las garantías de cumplimiento", ha defendido Abascal, que no ha concretado avances ni en Extremadura, donde la presidenta en funciones, María Guardiola, se juega la reelección en la investidura que se vota también este martes, ni en Aragón, donde la primera pantalla del acuerdo sería ese acuerdo para el órgano que preside la Cámara autonómica.

Aquí, el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, ya dio por hecho este jueves que ese "acuerdo global" con la ultraderecha no llegará antes del martes, aunque la voluntad del PP ha sido, desde un inicio, llegar a acuerdos "estables" y de larga duración que implicaran todas las negociaciones abiertas.

Mientras, el presidente de Vox sigue marcando distancias y marcando el paso al PP, a quienes acusa de "engañarles" para echarles la culpa de su salida abrupta de los gobiernos autonómicos. "No nos puede volver a pasar lo que ocurrió en la anterior legislatura, donde el PP nos engañó como a todos sus votantes", ha dicho, y por eso ha defendido su voluntad de que los pactos que se hagan, "medida a medida" y "decreto a decreto", vayan acompañados de un calendario de cumplimiento y de "garantías" de ese cumplimiento.