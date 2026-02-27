ALIA lidera un proyecto para transformar la gestión portuaria

Transformar la gestión de contenedores en entornos portuarios mediante la automatización avanzada, la digitalización de procesos y el uso combinado de tecnologías de última generación es el objetivo de Autoport, automatización logística portuaria con vehículos autoguiados.

ALIA, el Clúster de Logística de Aragón, lidera este proyecto que cuenta con la participación, como partners tecnológicos, de las empresas Moontech, Teltronic, Orbelgrupo y DTA. Autoport se desarrolla a lo largo de 18 meses y cuenta con una dotación económica de 859.000 euros, financiados por Puertos del Estado en el marco del Plan de impulso al emprendimiento para la innovación en el sector portuario, conocido como Puertos 4.0.

Su objetivo principal es el desarrollo de prototipos funcionales de AGVs (Vehículos de Guiado Automático), y de una plataforma avanzada de gestión de datos para un control más eficiente y en tiempo real de la movilidad de contenedores dentro de los recintos portuarios.

Desde el punto de vista tecnológico, supone la primera iniciativa que combina de forma integrada AGVs, conectividad 5G, simulación mediante gemelo digital, algoritmos de inteligencia artificial y trazabilidad segura a través de blockchain. En enero tuvo lugar la reunión de lanzamiento en el Puerto de Castellón, espacio en el que serán validados los prototipos desarrollados. «El objetivo final es una reducción en los tiempos de operación y mejora de la eficiencia en la gestión de los puertos, pensando siempre en la escalabilidad futura y comercialización de los prototipos a otros enclaves portuarios una vez que finalice el proyecto», explica Ángel Gil, director general de ALIA, entidad coordinadora del proyecto.

13 proyectos en 2025

ALIA cerró 2025 con 13 proyectos de innovación concedidos, tras conocerse la última resolución de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), según la cual participará en un total de nueve proyectos de los que asume el liderazgo de tres. En total, estos 13 proyectos suponen 4,5 millones de euros en innovación e implican a más de 50 entidades. «Tenemos por delante meses muy interesantes por que son proyectos de mucho aprendizaje conjunto y de donde saldrán soluciones novedosas para subsectores de la cadena de suministro», dice Gil.

Desde ALIA se coordinará Smart Bays, iniciativa que impulsa una gestión flexible y conectada de las zonas urbanas de carga y descarga; Puntolocker, orientado al territorio con el objetivo de desarrollar soluciones inteligentes para la entrega y devolución de mercancías en zonas rurales de Aragón mediante lockers; y la tercera fase de UrbanDum 4.0, proyecto orientado a la distribución urbana inteligente de mercancías.