Aragón, 'hub' logístico con un gran futuro por delante

Aragón se ha apoyado en la logística y el transporte para seguir tomando impulso por la senda del crecimiento gracias a su ubicación estratégica, disponibilidad de infraestructuras de gran calidad, concentración de actividad económica, personal cualificado y conexiones de primer nivel con España y el resto del mundo. Grandes multinacionales y compañías aragonesas tienen en las plataformas logísticas y polígonos industriales el trampolín para exportar sus productos y servicios a otras comunidades y países y, al mismo tiempo, empresas del exterior eligen este territorio para instalar sus centros de operaciones y producción. El sector logístico representa el 7,7% sobre el PIB de la comunidad y cuenta con más de 35.000 empleados y más de 1.000 empresas.

Aragón cuenta con las plataformas logísticas públicas de Zaragoza (Plaza), Huesca (Plhus), Teruel (Platea) y Fraga (PLFraga), Aragón Exterior y la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) —todas ellas adscritas a la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL)—, los aeropuertos de Zaragoza y Teruel, Mercazaragoza y las conexiones con los grandes puertos. Pero Aragón también ha asumido el liderazgo en innovación, tecnología y formación en logística de la mano del Clúster Logístico de Aragón (ALIA), Zaragoza Logistics Center (ZLC), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y la Universidad de Zaragoza. Todas estas sociedades públicas y privadas presentan puntos de conexión y sinergias entre los diferentes proyectos y actividades que cada una desarrolla y que hacen que el interés por Aragón crezca de forma exponencial y sea un actor fundamental en el tránsito de mercancías y nodo logístico del sur de Europa.

Una apuesta estratégica

«APL es la apuesta estratégica del Gobierno de Aragón para ofrecer a las empresas una ubicación en cualquiera de las plataformas públicas repartidas por la comunidad autónoma. Estas ofrecen las mejores condiciones de conectividad y unas infraestructuras de gran calidad. De ahí, el grado de satisfacción de las empresas instaladas en ellas y su alto índice de ocupación», destaca el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en la web de la sociedad pública como carta de presentación. «APL se preocupa por el presente y futuro de la logística en la comunidad. Prueba de ello es la disposición de Plaza para acoger una terminal que centralizará el trabajo de las autopistas ferroviarias y la adecuación de la terminal de Platea conforme al estándar europeo para favorecer su despegue empresarial».

Javier Álvarez, director de Intermodalidad de la sociedad pública, anunció ya en septiembre en el marco de una jornada de la Confederación Española de Transportes y Mercancías celebrada en Madrid y que reunió a operadores transitarios, responsables de terminales, empresas, líneas ferroviarias y asociaciones de profesionales del sector, los proyectos que el Gobierno de Aragón tiene para la red de plataformas públicas, sobre todo en el enfoque ferroviario del transporte. Álvarez expuso que la finalización de la primera fase de «la plataforma de Teruel –que supuso una inversión de 16 millones de euros– permitirá la unión con el Mediterráneo», destacando también la Autopista Zaragoza–Algeciras que convertirá a la capital aragonesa en un nodo esencial del transporte europeo y su conexión con África. «Aragón es un hub logístico con un gran futuro por delante».

Por su parte, el director de Servicios Logísticos de Adif, Luis Vicente Moreno, anunció en dicha jornada que en mayo de 2027 estará completada la autovía Zaragoza–Algeciras, cuyo primer tramo será el Zaragoza-Madrid. Unas previsiones que posiblemente se verán alteradas después de las inversiones que el ministerio está priorizando y acometiendo para mejorar las infraestructuras ferroviarias después del trágico accidente en Adamuz en enero. La secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Rocío Báguena, calificó esta autopista como «esencial» en el desarrollo ferroviario, y a la multimodalidad, como «una exigencia» de la competitividad de un sector que en España ocupa a 218.000 empresas y un millón de trabajadores y representa el 2,7 % del PIB nacional, lo que hace «que no se pueda quedar al margen de la reconversión sostenible», el otro reto de la logística europea.

Por otra parte, Transportes inició por 3,7 millones de euros los estudios informativos para reforzar el tren de mercancías entre Aragón y Cataluña. Se van a analizar distintas alternativas para aumentar la capacidad de la línea Zaragoza-Tardienta-Lleida para acoger servicios de autopista ferroviaria y hacer frente a posibles futuros incrementos de demanda. El tramo entre Zaragoza y la fachada mediterránea por Lleida es uno de los que registra más tráfico de mercancías de la red, con más de 100 circulaciones/semana por sentido. De hecho, une los principales nodos de producción y consumo, Madrid-Barcelona, y forma parte de los flujos del centro y sur con el noreste de España y el resto de Europa. Estos estudios informativos se enmarcan en el objetivo de potenciar el Corredor Mediterráneo.

Además, el ministerio tiene en marcha a través de Adif los proyectos de adecuación de la línea Zaragoza-Lleida-Tarragona para permitir circular servicios de la autopista ferroviaria. En estos trabajos se invertirán más de 60 millones de euros para actuar sobre los gálibos de seis túneles, 16 pasos superiores y catenaria, adaptándolos a las dimensiones de los semirremolques que circularán por el recorrido.

También para la Unión Europea, la conexión ferroviaria Pau-Canfranc se mantiene como proyecto de interés común en el futuro Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2028-2034, que establecerá el marco jurídico de las inversiones europeas en transporte y energía. Este paso supone un respaldo político europeo al valor estratégico del eje pirenaico dentro de la Red Transeuropea de Transporte y una base sólida para seguir avanzado en estudios y actuaciones futuras.

Aumentan las inversiones

En el marco de otras inversiones en infraestructuras aragonesas, el Aeropuerto de Teruel va camino de consolidarse como polo de innovación aeroespacial nacional. El Ministerio de Defensa presentó en agosto de 2025 el proyecto del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea del Ejército del Aire y del Espacio (CIEMA), que supondrá una inversión de 42 millones de euros y la creación de unos 350 puestos de trabajo y «permitirá un entrenamiento esencial y prioritario para los pilotos y el personal implicado en despliegues aéreos y de transporte», subrayó el ministerio. «Este proyecto complementa los grandes proyectos de transformación que tiene el aeropuerto con inversiones empresariales y del Gobierno de Aragón que le hacen dar un salto cualitativo», subrayó el consejero López.

Además, las plataformas logísticas de Zaragoza y Teruel continúan recibiendo inversiones. Dachser es una de las empresas que recientemente ha puesto su mirada en Plaza. La multinacional de origen alemán ha invertido 14 millones de euros en un nuevo centro logístico inteligente de casi 75.000 metros cuadrados. Por su parte, la compañía Aratea está construyendo unas nuevas instalaciones en Platea dedicadas a la producción de piezas y componentes de mobiliario de cocina. Este proyecto supone una inversión de 90 millones de euros y una creación de hasta 80 puestos de trabajo en su inicio de la actividad.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, destacó en su visita a Teruel que Platea «se presenta como una oportunidad ideal para aquellas iniciativas que necesitan un emplazamiento estratégico», ya que «su cercanía a buenas comunicaciones hacia el norte del país y también hacia Levante permite a las empresas operar con eficiencia, acceder a mercados clave y reforzar su competitividad, consolidando a Teruel como un punto clave dentro del mapa logístico e industrial de Aragón».

La «privilegiada posición logística» de Aragón se ha convertido en «uno de sus grandes activos estratégicos», destacó. «Esta localización hace de la comunidad un destino de primera magnitud para la atracción de proyectos empresariales e industriales que buscan un lugar competitivo, bien conectado y con un entorno favorable para desarrollarse y crecer a largo plazo», agregó Vaquero.