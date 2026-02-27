Aspanoa, sobre el estado de la actual uci pediátrica de Aragón: "Es inaceptable. No tiene luz natural y las familias pierden la noción del tiempo"

Si hay alguien contento en Aragón con el inicio inminente de las obras de la nueva uci pediátrica en el hospital Infantil de Zaragoza es la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa). El colectivo lleva años reclamando que la unidad vuelva a su sitio porque el hecho de estar en un edificio diferente «deshumaniza» la atención. «Estamos muy contentos con el inicio de las obras porque su situación actual es totalmente inaceptable. Se encuentra en un espacio sin luz natural y las familias nos transmiten que pierden la noción del tiempo: no saben qué día ni qué hora es», asegura a este diario Gabriel Tirado, presidente de Aspanoa.

Las familias, pese a la situación, ponen en valor la «profesionalidad y el cariño» del equipo de la uci pediátrica actual, pese a encontrarse en un espacio pequeño, incómodo y «frío». «Su trato es muy cercano y eso las familias lo valoran mucho. Además, para nosotros, los padres afectados, es muy importante que podamos estar las 24 horas acompañando a nuestro hijo en un momento tan complejo. En la actual uci lo permiten, y eso que no van sobrados de espacio, con lo que les estamos muy agradecidos», insiste Tirado.

Para hacer la estancia un poco más agradable, Aspanoa ha ayudado en todo lo posible antes del traslado a la nueva unidad. De hecho, desde hace unos meses los pacientes y las familias tienen wifi gratis. «Es un servicio que hoy en día resulta básico y que en la mayor parte del Servet no existe. Con ello pretendemos humanizar un poquito este espacio. Esta wifi se trasladará a la nueva uci, con lo que el servicio continuará», indica Tirado.

El regreso de la unidad totalmente renovada al Infantil soluciona una parte del problema, pero no todo. Aspanoa ha reclamado en las últimas semanas la reforma integral del hospital y ha denunciado la «masificación» del hospital de día, el estado «obsoleto» de sus instalaciones y la «falta de privacidad» de las familias y los pacientes en un momento tan duro del proceso de cáncer.