Aumenta la presión en los hospitales de Aragón: más de 665.000 urgencias atendidas en 2025

Más demanda, más presión y más saturación. Los hospitales públicos de Aragón atendieron 665.181 urgencias en 2025, un 2,09% más que en 2024, cuando ya se alcanzó una cifra récord al llegar a las 651.253 visitas en el servicio. Las cifras, recopiladas por la consejería de Sanidad del Gobierno aragonés, revelan un aumento de la demanda en los últimos doce meses de la que ya advertían los profesionales sanitarios al denunciar “un colapso absoluto” en repetidas ocasiones.

El mes de 2025 con mayor número de urgencias atendidas fue enero, cuando en plena epidemia de gripe la comunidad alcanzó las 58.187. Entonces, el virus respiratorio estaba en su pico de la temporada 2024-2025, a lo que se suma las vacaciones navideñas y las reuniones sociales que estas conllevan. La suma de factores hizo que la cifra del año pasado superara con creces a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se recibieron 53.169 visitas en el servicio. Ello supone 5.018 atenciones más y un crecimiento del 8,62% en los últimos doce meses.

Aunque algo inferior a enero, Aragón también cerró el último diciembre con una cifra muy elevada de atenciones en urgencias: 57.741. De nuevo, la comunidad se encontraba en plena epidemia de gripe, pero esta vez de la temporada 2025-2026, cuando el virus se adelantó a sus tiempos habituales superando el umbral basal ya en noviembre. Fue en enero de 2026 cuando, tras varias semanas consecutivas de bajada de la incidencia, el territorio salió de la fase de epidemia. Se entiende así que los datos del último mes de 2025 superaran a los del mismo periodo de 2024, cuando se atendieron 56.404 urgencias, un 2,32% menos.

La sala de espera de urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Servicio Especial

Una profesional de urgencias del Miguel Servet exponía el 15 de diciembre la situación en el hospital a las 15.20 horas: 18 personas en el pasillo, varias desde el día anterior, y 216 pacientes en total en el servicio. “Intentamos mantener la intimidad lo máximo posible, pero es muy difícil. Ponemos biombos o los pasamos a boxes que puntualmente se queden libres para realizar las tareas más incómodas, pero esto no debería ocurrir. Las conversaciones con los pacientes dejan de ser privadas. Esto es insostenible tanto para el paciente como nosotros, como trabajadores y también como personas, porque vemos vulnerada sistemáticamente la dignidad de nuestros pacientes”, sostenía.

Comparación con 2024: un repunte en junio

Aunque diciembre es el segundo mes de 2025 en el que se registraron más urgencias atendidas, fue en junio cuando más aumentó el número de visitas en el servicio respecto al año anterior. Según los datos de la consejería de Sanidad, el pasado junio se atendieron 56.378 consultas, un 4,68% más que en el mismo mes de 2024, cuando fueron 53.739. Desde el departamento explican que ello puede deberse “factores estacionales, como la necesidad de adaptarse al calor del organismo humano y el adelanto del registro de altas temperaturas”.

También en julio de 2025 se experimentó un gran repunte de las urgencias respecto al año anterior, pues entonces se realizaron 55.931 atenciones frente a las 53.760 de 2024. Es decir, un 3,88% más. Un escenario similar se vivió en agosto, con un crecimiento del 2,75% de las visitas en los últimos 12 meses: de las 53.396 de 2024, 54.905 en el mismo periodo de 2025.

Febrero vuelve a ser el mes con menos atenciones

Aunque febrero repite como el mes con menos atenciones en las urgencias hospitalarias de Aragón, las cifras del año pasado vuelven a superar a las de 2024. El segundo mes de 2025, cuando la gripe continuaba presente pero comenzaba su desescalada, se registraron 52.735 visitas en el servicio, mientras que en el mismo periodo del año anterior fueron 51.095. El número creció en los últimos doce meses un 3,11%. O, lo que es lo mismo, se realizaron 1.640 atenciones más.

Solo en tres meses de 2025 los hospitales de Aragón atendieron menos urgencias que en los mismos periodos del año anterior: marzo, abril y mayo. En el primer caso, las atenciones pasaron de 56.639 en 2025 a 54.415 en 2024, lo que supone una disminución del 4,09%. En el segundo caso, las visitas se redujeron también al pasar de 54.453 hace dos años a 54.121 el año pasado (-0,61%). Y, en el tercer caso, las cifras descendieron de 57.214 a 56.402, un descenso de un 1,44%. Mayo fue el mes de 2024 con mayor número de urgencias atendidas.