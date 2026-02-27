CCOO Aragón rechaza el retraso en la contratación de profesores en Zaragoza, acusando al Gobierno de Aragón de "racanería institucional"

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón ha expresado su enérgico rechazo a la decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de retrasar el próximo llamamiento de sustituciones para evitar la contratación de profesorado de la provincia de Zaragoza el miércoles 4 de marzo.

Según el sindicato, esta medida responde a un criterio "estrictamente contable" que permitirá al Ejecutivo autonómico ahorrarse cinco días de salario y cotizaciones.

CCOO califica esta actuación de "racanería institucional", al considerar que antepone el ahorro económico al derecho del alumnado a contar con su profesorado desde el primer día.

El retraso en la cobertura de vacantes, advierte, dejará a miles de alumnos y alumnas un día más sin docente sustituto, con el consiguiente impacto en el funcionamiento de los centros públicos y en la calidad educativa.

El sindicato reprocha, además, una "doble vara de medir" en la gestión educativa. Critica que se escatimen recursos en la red pública mientras se destinan millones de euros a concertar etapas educativas postobligatorias en zonas donde ya existen plazas suficientes en la enseñanza pública. A juicio de CCOO, esta política evidencia cuáles son las prioridades del actual Gobierno.

Ante esta situación, la Federación de Enseñanza exige una rectificación inmediata y reclama que los llamamientos se realicen con criterios de urgencia pedagógica, no bajo una lógica de recorte.

CCOO anuncia que defenderá la educación pública y los recursos necesarios para garantizar un servicio de calidad a las familias y condiciones dignas para el profesorado.