La china Leapmotor comenzará a producir coches desde Zaragoza tras multiplicar por 17 sus ventas en Europa

Impulsada por unos "exitosos resultados comerciales", la china Leapmotor está experimentando un fuerte y acelerado impulso entre inversores, socios y concesionarios. Las cifras de matriculaciones y entregas de Leapmotor tienen como protagonistas al T03, su automóvil urbano totalmente eléctrico, y el C10, un SUV del segmento D disponible en versiones totalmente eléctricas e híbridas y están respaldadas por el exitoso lanzamiento del Leapmotor B10, un SUV del segmento C totalmente eléctrico que empezará a producir desde Figueruelas este año, así como por una atractiva cartera de próximas novedades, entre las que se incluyen el B10 Hybrid EV con extensor de autonomía, el hatchback B05 BEV y el crossover totalmente eléctrico B03X.

Todo ello antes de su desembarco en Zaragoza, anticipado por la propia compañía hace unas semanas y confirmado este mismo jueves por Stellantis. El primer modelo, el SUV eléctrico B10, comenzará a producirse en la segunda mitad de 2026. Posteriormente se sumarán el B05 -de la misma familia que el anterior- en 2027 y, más adelante, llegarán los nuevos A10 y A05.

Este impulso previo a su llegada a Figueruelas se refleja en los resultados de ventas de Leapmotor en Europa durante el último trimestre de 2025, con más de 17.000 vehículos (frente a las aproximadamente 1.300 unidades del mismo periodo de 2024) y una cuota de mercado de turismos eléctricos superior al 2% (BEV PC EU29). Este volumen se ve respaldado por la rápida expansión de la presencia comercial y posventa, los precios competitivos y la sólida adaptación del producto al mercado en los principales mercados europeos.

En 2025, Leapmotor reforzó aún más su expansión estratégica en el Viejo Continente al entrar en nuevos países, entre ellos Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia, a los que se sumará España a través de Figueruelas, generando además un ecosistema que ya empieza a notarse en Borja y Mallén y que promete expandirse en los próximos meses.

La empresa duplica su red

Leapmotor ya ha conseguido más de 800 puntos de venta y servicio en Europa, duplicando el tamaño de la red con respecto a 2024, lo que supone un hito importante en el despliegue de su red europea de concesionarios y talleres de reparación. Esta rápida expansión pone de relieve la gran confianza de los concesionarios asociados y subraya el atractivo de la propuesta de valor de Leapmotor.

El crecimiento de la red de concesionarios permite a Leapmotor reforzar la comodidad de los clientes al aprovechar la amplia red minorista y de servicios de Stellantis en Europa, lo que garantiza que la mayoría de los clientes puedan acceder a la venta y al servicio posventa en menos de 25 minutos en automóvil.

Esta proximidad es una ventaja estratégica deliberada de Leapmotor para generar confianza, mejorar la capacidad de respuesta del servicio y eliminar las barreras comunes asociadas a las marcas chinas emergentes de vehículos eléctricos. Al integrarse en el amplio y consolidado ecosistema de concesionarios de Stellantis, Leapmotor puede ofrecer un nivel de accesibilidad y tranquilidad que rivaliza con el de los fabricantes de automóviles más arraigados.

Con una sólida base industrial y comercial, lanzamientos competitivos y productos en camino, y el respaldo estratégico de Stellantis, Leapmotor está bien posicionada para alcanzar su objetivo de volumen de ventas en Europa en 2026 y desempeñar un papel clave en la transición de la región hacia una movilidad sostenible y accesible.