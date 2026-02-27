Se confirma el primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa, la enfermedad que afecta a las vacas, en Aragón

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado el primer caso de Dermatosis Nodular Contagiosa en la comunidad detectado en una explotación de 130 vacas de carne en Borrastre, en el término municipal de Fiscal (Huesca), territorio donde todavía no se había completado la vacunación frente a la enfermedad.

Tras la confirmación oficial por el Laboratorio Nacional de referencia, y de acuerdo al protocolo sanitario establecido, en las próximas horas se procederá al vaciado sanitario total de la explotación afectada, conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal. En el entorno del foco se activarán de manera inmediata radios de bloqueo de 20 y 30 kilómetros, con la delimitación de una zona de protección alrededor de la granja y otra de vigilancia más amplia.

En estas áreas se aplicarán restricciones al movimiento de animales, controles veterinarios intensivos y un refuerzo de las medidas de bioseguridad para evitar la posible propagación de la enfermedad, ha informado el Gobierno de Aragón. El Departamento recuerda que no existe ningún riesgo de contagio en humanos, ni por contacto directo ni por el consumo de carne o leche.

Hasta el momento, los casos detectados en España se habían circunscrito a Cataluña. En Aragón, tras dos campañas de vacunación, se ha alcanzado un 80 % de inmunización en las tres zonas limítrofes con Cataluña —Castejón de Sos, Graus y Tamarite de Litera— y en las tres zonas pirenaicas fronterizas con Francia —Sabiñánigo, Jaca y Boltaña— donde se han desarrollado dichas campañas. No obstante, el municipio afectado aún no había completado la vacunación.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino y está causada por un virus del género Capripoxvirus. Se caracteriza por la aparición de nódulos en la piel, fiebre, inflamación de ganglios linfáticos y, en algunos casos, pérdida de producción y deterioro del estado general del animal. La transmisión se produce principalmente a través de insectos vectores como moscas y mosquitos.

El Gobierno de Aragón mantiene activa la vigilancia epidemiológica y la coordinación con el Ministerio y el resto de comunidades autónomas, al tiempo que ha hecho un llamamiento al sector ganadero para comunicar de inmediato cualquier síntoma compatible o sospecha a los servicios veterinarios oficiales.