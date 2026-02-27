El Constitucional levanta la suspensión de ocho artículos de la Ley de Energía de Aragón

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de ocho de los artículos de la Ley de Energía de Aragón, norma aprobada a finales de 2024 y que enfrentó desde su sí en las Cortes a la DGA con el Gobierno central. El tribunal permite así que la comunidad autónoma pueda desarrollar más su potencial energético, con una normativa que favorece el autoconsumo y permite desarrollar líneas directas o aprovechar más potencia. Una suspensión que todavía necesita un paso más para ser definitiva, ya que las instituciones están pendientes del recurso que el Estado ya interpuso contra la ley aragonesa.

La historia de este enfrentamiento entre Gobierno de Aragón y central por la energía no es de la presente legislatura. Al poco de entrar el Ejecutivo de Jorge Azcón al Pignatelli, el Gobierno central anunciaba el recurso contra el decreto aprobado por el anterior Gobierno de Javier Lambán. La presente norma se aprobó, principalmente, para corregir los aspectos que no gustaban en Moncloa y por lo que se llegó al recurso. De poco sirvió, porque la batalla judicial ha seguido, aunque ahora con una primera decisión del Constitucional en favor de Aragón.

La consideración del TC permite ahora a la comunidad, y pendiente de la decisión final sobre el recurso estatal, desarrollar al máximo la normativa aprobada hace año y medio. De esta manera, la norma, que desde el Ejecutivo aragonés se presentó como de "mayor autonomía" para el territorio y "en favor del autoconsumo", permitirá desarrollar líneas eléctricas directas para los ciudadanos, dentro de los límites establecidos También facilitará la hibridación y los permisos para aumentar la potencia, dentro siempre de los extremos que marca la propia normativa. El Gobierno de Aragón, con la activación de estos ocho artículos, podrá desarrollar un plan energético propio que facilite la planificación del sector.

"La Comunidad Autónoma de Aragón se considera competente para aprobar la regulación impugnada y, además, la norma autonómica no se dicta, o al menos no se ha argumentado convincentemente sobre este extremo, con la finalidad de dejar en suspenso el ejercicio de una competencia estatal", arguye el auto del Constitucional al que ha tenido acceso este diario. En el escrito, de 32 folios de duración y presentado por el magistrado Ricardo Enríquez Sancho. Critica en sus conclusiones que "no se ha aportado un mínimo de prueba sobre la verosimilitud o realidad de los perjuicios suscitados" respecto a la incompatbilidad o contradicción competencial.

El auto critica la posición del Gobierno central y le acusa de presentar "meras conjeturas sobre hipotéticos perjuicios económicos, que tampoco se han justificado o explorado" en el recurso emitido. "Todos los riesgos que se suscitan son marcadamente hipotéticos", insiste el auto del TC. Todos los puntos, desde la planificación energética y el autoconsumo, hasta otros artículos que se centran en la potenciación, son defendidos por el auto del Constitucional, que critica la postura adoptada por el Estado.

El levantamiento de la suspensión se hará efectiva cuando se publique en el BOE. El Gobierno de Aragón, y el sector energético afincado en la comunidad, podrán adaptar su desarrollo entonces a la nueva normativa. Sin embargo, todavía quedará pendiente el recurso estatal que se sigue estudiando en instancias judiciales.