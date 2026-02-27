Denuncian agresiones sexuales, falta de higiene y de comida en una residencia de mayores privada de Pinseque (Zaragoza)

Varias trabajadoras y extrabajadoras de la residencia privada de mayores Hogar 65-Fundación San Jorge de Pinseque (Zaragoza) han denunciado dos episodios de presuntas agresiones sexuales en el centro, falta de higiene, comida deficiente y atención sociosanitaria deficiente en este centro de mayores en el que residen actualmente 43 personas.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las trabajadoras han puesto en conocimiento de la Guardia Civil dos presuntos episodios de agresiones sexuales cometidas por uno de los internos contra una interna, y que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la dirección del centro "sin que esta tomara ninguna medida legal al respecto". Además, en la denuncia figura que las trabajadoras presentaron pruebas de lo sucedido ante la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros.

Por otro lado, las propias trabajadoras del centro denuncan episocios de falta de higiene personal y de limpieza en las instalaciones, poca cantidad de comida para los residentes y una atención sociosanitaria deficiente a los internos, con episodios de aislamiento, "administración de medicinas sin prescripción médica" y trabajadores ejerciendo "sin la titulación necesaria". Además, alertan de la falta de personal en horarios de noche, que se habría cubierto "con una sola trabajadora para los 43 internos".

Fuentes del Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón confirman que se "ha abierto un expediente sancionador en marcha, pendiente de ejecución, por deficiencias materiales y en el funcionamiento del centro". Desde el departamento que dirige la consejera Carmen Susín confirman que el centro "es privado y no tiene plazas concertadas" y que es de personas con poco grado de dependencia.

Sin embargo, trabajadoras del centro aseguran que en la residencia "conviven personas con distinto grado de dependencia, que requieren de andadores e incluso sillas de ruedas para moverse, y también con problemas de salud mental en algunos casos".

Las mismas fuentes explican que la dirección del centro habría trasladado que la residencia cerraría sus puertas el próximo 31 de marzo, pero este extremo no ha sido confirmado, todavía, por Bienestar Social. Desde el departamento señalan que la posible fecha en que se resuelva el expediente "no se puede confirmar porque es un proceso administrativo abierto".

Desde el Gobierno de Aragón han confirmado que el expediente sancionador se abrió hace "varias semanas", pero no han indicado si su apertura respondió a una denuncia concreta o se inició como consecuencia de una inspección rutinaria al centro. Si se confirmara el cierre del centro, desde el Departamento de Bienestar Social explican que se habilitaría una alternativa para los residentes y familias afectadas.

Una denuncia anónima alertó al ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Pinseque también están al tanto de estas denuncias. Según relata su alcalde, el socialista José Ignacio Andrés, tuvieron constancia a través de una "denuncia anónima" que entró en el Registro del ayuntamiento el pasado martes, 17 de febrero. Hasta entonces, asegura, no sabían "nada" de esta situación.

"En esa denuncia se relataban hechos como que la atención sociosanitaria era más que deficiente, que la comida era escasa y que el personal sociosanitario no estaba habilitado. Que había poco aseo, que había gritos, colchones orinados...", explica. El alcalde recuerda también que, al mismo tiempo, el grupo municipal de Vox tuvo constancia de estas denuncias y solicitó la convocatoria de una Junta de Portavoces extraordinaria, que el propio alcalde convocó "de urgencia" el pasado viernes, 20 de febrero.

"Todos los grupos consensuamos mandar un comunicado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, porque es una residencia privada en la que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de participación y no teníamos constancia de la situación hasta esta denuncia", explica Andrés. En la localidad, de unos 4.500 habitantes, hay cuatro residencias de ancianos. Y el alcalde constata también que todavía no tienen confirmación de que el centro vaya a cerrar. "Ojalá todo se aclare y bienvenido sea si ha servido de algo nuestra actuación", concuye.