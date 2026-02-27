Eje Tarragona-Aragón, el motor logístico del noreste peninsular

El cuadrante noreste peninsular es una de las regiones logísticas mejor posicionadas y con mayor competitividad de la península Ibérica. Su ubicación estratégica, con predominancia en la fachada mediterránea y conectividad terrestre tanto con el continente europeo como con el levante y la zona centro, la convierte en una de las áreas con más potencial. Cuenta con puertos de primer nivel, terminales ferroviarias punteras y un entramado empresarial que da músculo a un sector de alto valor añadido.

El Port de Tarragona es uno de los motores principales de la región. Referente por el tráfico de graneles líquidos (petroquímicos) y sólidos (agroalimentarios), está desarrollando en una estrategia que le permitirá sumar nuevos tráficos vinculados al container y a la carga general, crecer en volumen y ampliar su rol como hub de referencia en el arco mediterráneo. Para lograr estos hitos, el puerto tarraconense está trabajando en dos grandes ámbitos: infraestructuras y alianzas.

Infraestructuras para crecer

El crecimiento del Port de Tarragona está estrechamente relacionado con el desarrollo de nuevas infraestructuras, tanto en el recinto portuario como tierra adentro. Uno de estos proyectos es la nueva terminal marítima del Moll d’Andalusia, que se encuentra en licitación. Podrá acoger operativas de carga general y contenedores, y tendrá capacidad para gestionar hasta 125.000 TEUs. «La entrada en funcionamiento de esta nueva terminal cambiará mucho la dinámica del puerto, ya que nos permitirá atraer nuevos tráficos, y también su relación con la logística aragonesa, ya que atraeremos nuevas mercancías con origen o destino a esta comunidad», explica el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago J. Castellà.

Otro de sus nuevos grandes activos es la terminal intermodal de Guadalajara–Marchamalo. Se trata de un puerto seco de 150.000 metros cuadrados, con capacidad para 100.000 TEUs, que ampliará la zona de influencia del puerto hasta el centro. Situada a escasos 60 kilómetros de Madrid, aunque fuera del área más congestionada, esta nueva infraestructura generará sinergias con la terminal marítima del Moll d’Andalusia y la terminal ferroviaria de La Boella, que el puerto tiene dentro de su recinto.

De hecho, este trío de infraestructuras «nos permitirá unir el Corredor Mediterráneo con el Corredor del Ebro y el Corredor de Henares y nos convertirá en el vértice capaz de articular el movimiento de mercancías, tanto de importación como de exportación, entre la península, la fachada mediterránea y el continente europeo», detalla Castellà.

Un eje logístico fuerte

Las nuevas infraestructuras son la piedra angular de la estrategia del Port de Tarragona para reforzar su posicionamiento y promover el liderazgo de la región logística del noreste. Pero no son el único ámbito en el cual el puerto está trabajando. En este sentido, la Autoridad Portuaria de Tarragona está tejiendo una importante red de alianzas territoriales dentro de su zona de influencia para consolidar el eje logístico Tarragona – Lleida y Aragón.

«Queremos ir de la mano de Aragón en el despliegue de nuestra estrategia para potenciar la logística en el noreste peninsular», asegura el presidente del puerto tarraconense. Y añade: «Somos el puerto natural de Aragón, por cercanía y como puerta de entrada de materias primeras esenciales para la industria agroalimentaria de la comunidad. Ahora, queremos reforzar esta vinculación y atraer nuevos tráficos como la pasta de papel, los automóviles, la producción energética vinculada al sector eólico o los prefabricados de construcción, que pueden generar nuevas cadenas de valor entre el puerto y Aragón».

Esta voluntad quedó manifiesta la semana pasada en un evento en la Cámara de Zaragoza, que reunió empresas e instituciones que supuso un punto de inflexión en la relación entre ambos territorios. El nuevo planteamiento del Port de Tarragona no busca solo generar negocio, sino especialmente establecer un espacio de diálogo que permita el desarrollo de estrategias consensuadas en temas de interés compartido como el ferrocarril, que respondan a las necesidades de ambos territorios y que les permitan avanzar hacia una posición de liderazgo logístico.