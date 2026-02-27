Una formación internacional con impacto regional

La logística no es «mover cosas», es mover el mundo, por ello, se ha convertido en un sector clave para la competitividad empresarial y el desarrollo económico. En ese sentido, Zaragoza Logistics Center (ZLC) se consolida como un referente internacional en formación logística a través de su Máster de Formación Permanente en Dirección de Supply Chain de la Universidad de Zaragoza, que esta edición ha cumplido un cuarto de siglo.

Se trata de un programa pionero en España que ha formado ya a más de 600 profesionales desde su creación en el curso 2000-2001 por iniciativa de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Zaragoza.

Este máster responde a la creciente demanda de perfiles especializados en gestión de la cadena de suministro y buena prueba de ello es que ha alcanzado un índice de empleabilidad que roza el 95%, accediendo a posiciones altamente cotizadas, tanto en Aragón —hub logístico de referencia en Europa— como en empresas globales.

Para su directora, Sara Sánchez, lo que diferencia esta formación de otras es «el contacto con las empresas». El máster combina un 25% de parte teórica con profesores de la Universidad de Zaragoza y un «75% con profesionales que vienen de empresas».

Además, destaca la el tratamiento en clase de «casos reales» para que los alumnos conozcan «las necesidades del día a día».

Interacción con la industria

El máster combina una metodología basada en casos reales y simulaciones empresariales con una sólida formación teórica. Todo ello se materializa en el desarrollo de un proyecto de fin de máster donde los alumnos resuelven un desafío real planteado por una empresa.

Además, los estudiantes participan en eventos de networking, seminarios con expertos internacionales, visitas a centros logísticos de referencia y los reconocidos Company Days, donde empresas líderes acuden a las aulas para reclutar talento.

La directora divide el máster en tres bloques diferenciados. El primero es «el de operaciones» y tiene que ver con «la logística, los sistemas de inventario, el management, planificación, predicción de la demanda, forecasting, diseñar almacenes, transporte o la distribución».

Por otro lado, el segundo bloque está enfocado en habilidades directivas y de liderazgo y se lleva a cabo con el objetivo de que los estudiantes «puedan alcanzar puestos de dirección». Aquí se imparten asignaturas como «gestión de equipos, liderazgo, finanzas o análisis de decisiones».

Y el tercer bloque, «el más horizontal, atiende a las necesidades del mercado y va cambiando». En este sentido, Sánchez comenta lo que se imparte actualmente como «inteligencia artificial, ciberseguridad, dinámica de sistemas, modelos de optimización o sistemas ERP’s».

Entre las compañías punteras que han contratado a los graduados del máster de ZLC se encuentran Grupo Carreras, BSH, Equimodal, Saica o Toyota, entre muchas otras.

Un enfoque global

Otro de los aspectos más destacados del programa es su enfoque en logística global, digitalización industrial, habilidades de dirección y sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada a la cadena de suministro.

Alumnos de cerca de 100 nacionalidades han pasado por las aulas de este reconocido centro, reforzando su carácter internacional y su pertenecía a la prestigiosa red MIT SCALE.

El Máster en Dirección de Supply Chain de la Universidad de Zaragoza se posiciona como una oportunidad única para quienes desean impulsar su carrera en un sector en plena transformación.

Esta edición se gradúa la 25ª edición del Máster en Dirección de Supply Chain, un «gran hito» en palabras de Sara Sánchez, ya que para lograrlo el máster «ha sabido adaptarse muy bien a las necesidades de la empresa». Entre los factores que han favorecido esta tendencia al alza, destaca «el enfoque práctico llevado al aula por los profesores que llegan desde las empresas».

Además, añade Sánchez, «tras 25 años hemos logrado crear una red de alumni que aporta valor estratégico al potenciar el networking profesional, la empleabilidad y la formación continua». Hasta 600 ex alumnos con los que todavía mantienen el contacto e informan sobre «las vacantes que llegan desde las empresas».

Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto universitario de investigación adscrito a la Universidad de Zaragoza y al prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), y promovido por el Gobierno de Aragón y otras entidades como Inditex, Ibercaja y Fundación CAI.

El Máster en Dirección de Supply Chain cuenta con una capacidad de 30 plazas, para las que las inscripciones ya están abiertas. Para más información se puede contactar con: admisiones@zlc.edu.es o en su web.