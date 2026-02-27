Ibercaja cerró 2025 con un beneficio de 346 millones, un 2,8% más que un año antes

Ibercaja cerró 2025 con un beneficio neto de 346 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al año anterior, según ha informado este viernes la entidad financiera. La implementación de las iniciativas del Plan Estratégico, junto con un entorno macroeconómico favorable, impulsaron el crecimiento del volumen de negocio del banco hasta los 111.000 millones de euros, un 5,8 % más que en 2024.

Esta cifra, ha destacado Ibercaja, supone un máximo histórico y representa el mayor avance interanual del pasado reciente de la entidad. Los recursos de clientes aumentaron un 6,6% en el año, hasta 80.743 millones de euros, sustentados en la positiva evolución del ahorro de las familias, las revalorizaciones de mercado y la estrategia de captación de clientes, que aportó 2.867 millones de euros al repunte de los recursos, superando en 1,6 veces el nivel registrado en 2024.

Los depósitos de la clientela subieron un 3,8 % hasta 35.942 millones de euros y la gestión de activos y seguros de vida alcanzó 44.901 millones de euros, un 9 % más.

La formalización de préstamos y créditos sumó 8.250 millones de euros de nuevas formalizaciones, un 17,5 % más que en el año anterior, un comportamiento que contribuyó a incrementar hasta los 30.213 millones la cartera de crédito, un 3,5 % más.

La financiación para la adquisición de vivienda consolidó la senda de crecimiento iniciada a finales de 2024 para ser el principal vector de expansión del crédito en el banco, intensificando el ritmo de formalizaciones de hipotecas de Ibercaja un 30,1 % respecto al año anterior. Con ello, la cartera de vivienda aumentó su saldo un 3,9 % sobre la de cierre de 2024, hasta 18.080 millones.

El crédito sano destinado a empresas ascendió a 9.071 millones, lo que representa un avance del 1,9 % interanual. En empresas no inmobiliarias, las formalizaciones de líneas de crédito y préstamos crecieron el 8,6 % que, acompañado de un aumento del 5,7 % en el volumen de circulante negociado, impulsaron el saldo de crédito en este segmento un 3,2% en el periodo.

Los ingresos recurrentes sumaron 1.266 millones, un 2,7 % menos que los obtenidos en el ejercicio precedente, en un entorno de caída de tipos. Los ingresos netos por comisiones crecieron un 6,6 % hasta los 513 millones, según la entidad, gracias a las comisiones no bancarias, que se incrementaron un 10 % en el año por el mayor volumen administrado en productos de gestión de activos.

Los gastos de explotación aumentaron un 8,5 % interanual debido al incremento de los costes de personal, del 8,7 %, por el aumento medio de la plantilla respecto al año anterior, a la aplicación del nuevo convenio colectivo y al gasto adicional de 9,7 millones de euros por un plan de bajas incentivadas voluntarias que se materializarán a lo largo de este 2026.

El conjunto de la exposición problemática (dudosos y activos adjudicados) se redujo un 20,4 % respecto a diciembre de 2024, hasta los 590 millones de euros, mejorando el índice de activos problemáticos 53 puntos básicos hasta el 1,9 %; y el ratio de cobertura se situó en el 90,2 %. Ibercaja ha elevado sus niveles de solvencia, con un CET1 Fully Loaded del 14,2 % y un ratio de capital total Fully Loaded del 18,7 %.