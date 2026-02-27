IQOS llega a Zaragoza con una experiencia inmersiva para celebrar la curiosidad y el descubrimiento

Un check-in inesperado con pulseras mañas personalizadas, llaves de hotel, habitaciones por descubrir y un concierto sorpresa. Así se vivió anoche “The IQOS Hotel”, la experiencia inmersiva con la que el dispositivo de calentamiento de tabaco IQOS aterrizó en Zaragoza, invitando a los asistentes a recorrer distintos espacios y dejarse sorprender por la creatividad y la interacción.

El Espacio Aura se transformó por una noche en un “hotel” lleno de rincones por descubrir, dinámicas que desbloquear y momentos inesperados concebidos para conectar con una generación de experience explorers -usuarios que priorizan la experiencia frente a la posesión, buscan compartir momentos únicos y se mueven por curiosidad y autenticidad-. Cada ambiente del hotel estaba pensado para que los huéspedes se dejaran llevar, activaran la participación y compartieran la experiencia.

Durante la velada, los asistentes fueron avanzando por el recorrido diseñado dentro del espacio, accediendo progresivamente a diferentes ambientes. Desde la bienvenida inicial, que recreaba un check-in de hotel, hasta el acceso al área principal, la noche se planteó como un tránsito continuo entre momentos, en el que cada parada aportaba un nuevo estímulo y reforzaba la sensación de estar viviendo algo sensorial y único.

IQOS ha aterrizado en Zaragoza con “The IQOS Hotel”, una experiencia inmersiva que se celebró en el Espacio Aura / EL PERIÓDICO

Uno de los ejes centrales fue la dinámica común que articulaba el evento: a medida que los invitados interactuaban con los distintos espacios de “The IQOS Hotel”, iban obteniendo pistas que les permitían participar en una mecánica final vinculada a una estructura de maletas situada en el centro del recinto con la que ganar todo tipo de premios. Esta propuesta grupal sirvió como hilo conductor, fomentando la participación y generando expectación a lo largo de toda la noche.

Actuación sorpresa

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la actuación sorpresa de Marlena, el dúo indie-pop que se entregó al público en un concierto exclusivo con motivo de esta experiencia diseñada por IQOS. Su energía en directo y su propuesta artística se integraron como uno de los ejes centrales del evento, reforzando la filosofía de descubrimiento y comunidad de QOS.

Tras el concierto, la noche continuó fluyendo hacia a una nueva etapa musical. El DJ Sergio Could, una de las figuras emergentes más destacadas del panorama local, tomó el control de la cabina, para elevar de nuevo el ambiente con una sesión vibrante prolongando el espíritu festivo y manteniendo el ritmo, el espíritu y la energía del evento hasta el cierre. Poniendo así el broche final a una experiencia diseñada para dar rienda suelta a la curiosidad.

“Con este evento, que marca la apertura oficial en Zaragoza, queríamos crear una experiencia que trascendiera lo convencional y conectara directamente con nuestra comunidad de experience explorers, despertando su curiosidad y ganas de explorar cada rincón del evento. Todo en The IQOS Hotel está pensado para que los huéspedes vivan una experiencia única, alineada con quienes buscan innovar, experimentar y disfrutar la vida de manera diferente”, explicó Alejandro Flores, director de Marketing de IQOS.

Con esta iniciativa, IQOS refuerza su apuesta por Zaragoza como ciudad clave, acercando experiencias únicas a su comunidad adulta de usuarios de productos con nicotina y demostrando que la curiosidad puede convertirse en el motor de una noche inolvidable.