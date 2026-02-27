Javier Fernández, estudioso del 23F: "Juan Carlos I tiene una mala fama ganada a pulso, pero no hay que mezclarla con lo que hizo bien en el golpe de Estado"

La desclasificación de más de 150 documentos vinculados al 23F, el golpe de Estado protagonizado por Antonio Tejero, ha sido el gran acontecimiento político e histórico de la semana. Un regalo para periodistas, investigadores, historiadores y curiosos, deseosos de saber más de uno de los episodios más míticos de la historia de la democracia española. Javier Fernández, escritor, exmilitar y político, fue uno de esos tantos españoles que accedieron a la web de La Moncloa en busca de un secreto que no ha aparecido. Este zaragozano lo hizo con poca esperanza, eso sí: "Antes de que se desclasificara ya avisé de que todo lo importante ya se sabía".

Fernández atiende a la llamada telefónica de este diario con ganas de hablar de un asunto que domingo. "Llevo investigando el 23F casi 30 años y he escrito seis libros relacionados con el caso", rememora el veterano militar, que insiste en que "se sabía que no iba a haber sorpresas". "Pero te da alegría, porque lo que todos queremos es saber", considera Fernández, que califica de "afortunada" la decisión del Gobierno de España de sacar esta documentación a la luz. Pero tampoco le da mucho mérito: "Hay que ser legales y hay un proyecto de ley que dice que hay que desclasificarlos a los 45 años", que se cumplen ahora.

Admite entre risas que ha estado mirando todos los documentos de varios ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil y CNI que publicó ayer La Moncloa. "En los papeles aparece mucha información, pero sabemos que quien quiera seguir dudando cogerá tres líneas sueltas para hacer una teoría general", lamenta Fernández, que insiste en que "solo con algo pequeño no se puede saber todo".

La crítica que sí hace es a algunas aseveraciones sobre la novedad. "Se está diciendo que es nuevo algo que ya se había contado", defiende el escritor, que centra en el Cesid/CNI las piezas más interesantes: "Había algunas lagunas, una maraña, pero con esta publicación se cumplen las hipótesis que historiadores, escritores y periodistas ya habíamos hecho hace tantos años".

El escritor, político y militar Javier Fernández, en Zaragoza. / Laura Trives

Fernández destaca que cuando se habla de "espías", como son los miembros del Cesid, el asunto siempre da más juego literario. "Lo más novedoso es que hubo seis participantes a título personal, cada uno con su papel", explica este zaragozano, que señala cómo la documentación certifica que Gómez Iglesias, uno de los agentes, "ayudó previamente de manera decisiva a provocar algunas órdenes que derivaron en el golpe".

Preguntado por saber si se ha perdido algo por el camino, si en 45 años ha dado tiempo a borrar o eliminar algo de documentación, Fernández dice que "nunca se podrá saber" si se ha llevado a cabo una operación de ese tipo. "Creo que en otras dependencias no queda nada interesante y el que tiene dudas seguirá teniéndolas, porque querrá", resume el exmilitar zaragozano.

Donde no deja lugar a dudas Fernández es en el papel de Juan Carlos I. "Ahora tiene una mala fama ganada a pulso y la opinión que tenemos la mayoría es mala, pero en el 23F lo hizo bien", resume el escritor, que pide "no mezclar el papel del rey entonces con lo que ha hecho ahora".

"La investigación siempre es buena y ahora se irá reconduciendo, porque igual no hablamos del 23F hasta el 50 aniversario", reflexiona Fernández, que anima al ciudadano medio a "irse incorporando a los otros golpes de Estado", los intentados en 1982 y en 1985, mucho menos mediáticos que el de Tejero. "Sería interesante seguir estudiándolos y si se respetan las normas, el del 27 de octubre habría que desclasificarlo el año que viene", resume el exmilitar que pide "una transparencia genérica de todos los documentos" para hacer más accesible la historia de España a todos los ciudadanos.