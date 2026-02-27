Las juventudes de Vox reivindican en Zaragoza la política de vivienda del franquismo: "Franco 1, Pedro Sánchez 0"

Ir y venir de placas franquistas en las calles de Zaragoza. Revuelta, las juventudes de Vox, han publicado este viernes un vídeo reivindicando la recuperación de las placas del Instituto Nacional de Vivienda del franquismo y su puesta en algunos portales de la capital aragonesa. Una acción en respuesta a la retirada realizada hace unos meses por unos activistas antifascistas, como recogió el programa de televisión Equipo de Investigación (La Sexta). La actuación de Revuelta ha tenido una rápida respuesta por parte de miembros de la Coordinadora Antifascistas y del CSO Kike Mur, que esta misma noche han retirado y destruido las placas: "Ni 24 horas han durado. Ya están en la basura".

"Sentimos decirles que Franco 1, Pedro Sánchez 0", comienza uno de los miembros de Revuelta en el vídeo compartido en redes sociales. El joven, que se encuentra delante de un portal del barrio de Las Fuentes que aparecía en el mencionado reportaje de Equipo de Investigación, celebra "estar en Zaragoza, en la misma calle en la que esos antifas hace unos meses quitaron las placas del Instituto Nacional de Vivienda". El miembro de las juventudes de Vox asegura estar en la capital aragonesa para "reponerlas" por un motivo: "No nos basamos en eslóganes, sí vamos a reponer todo aquello que destruyan",

El joven de Revuelta destaca que "durante el franquismo, cuatro millones de viviendas, durante el Régimen del 78, 84 millones de excusas para no edificar ninguna". El mismo chaval asegura que "los mismos partidos políticos se preocupan más por enfrentarnos que por construir nuestro futuro".

El mismo joven continúa explicando las razones que han llevado a Revuelta, hace unas semanas centro mediático por la discusión con Vox por el destino del dinero recaudado para, teóricamente, ayudar a vecinos de Valencia afectados por la dana, a quitar las placas en Zaragoza. "Es lamentable como en un país en el que la situación de la vivienda es imposible, donde especulan con nuestro suelo y donde los precios y los impuestos son cada vez más altos, los políticos se preocupan solamente de cosas que para nada mejoran nuestro día a día", detalla.

Revuelta dice "basta" y se encomienda la tarea de "reparar todo el daño que ellos hagan" y de "construir una España nueva". En el vídeo se van intercalando imágenes de este joven frente al portal del barrio de Las Fuentes con un paseo por la plaza del Pilar o la presentación y colocación de las placas.

"Ni 24 horas han durado"

Poco tiempo después de la publicación de Revuelta en sus redes sociales reivindicando la recuperación de estas placas, el Centro Social Okupado Kike Mur ha compartido otro vídeo en sus perfiles de redes sociales. "Revuelta vino a poner plaquitas franquistas y ni 24 horas han durado", titula el colectivo, que asegura que "Zaragoza siempre antifascista". "Nos vemos en la calle", concretan.

En el vídeo publicado en sus redes sociales, el CSO Kike Mur combina fragmentos de la pieza audiovisual de Revuelta y del reportaje de Equipo de Investigación que avanzó esta situación en los barrios zaragozanos. Poco después, el vídeo compartido por el centro social okupado recupera imágenes de jóvenes antifascistas arrancando las placas, rompiéndolas contra unos escalones y depositándolas en cubos de basura municipales.

La Coordinadora Antifascista de Zaragoza también ha reivindicado la acción. "Ayer, Revuelta se dedicó a ensuciar nuestra preciosa ciudad", cuentan en su perfil de Instagram, en el que interpelan a las juventudes de Vox: "Sentimos comunicarles que los elementos que pusieron ya están donde deben estar: en la basura". Los antifascistas zaragozanos ya alertaron el miércoles, a través de un comunicado, de la presencia de miembros de las juventudes de Vox en la capital aragonesa en la tarde del jueves.