El matadero de Litera Meat en Binéfar se consolida como uno de los puntales del porcino español: 924 millones de facturación y cuatro millones de cerdos sacrificados

Litera Meat ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando su posición como uno de los grandes referentes del sector porcino español y europeo, tanto por su fortaleza industrial como por su proyección internacional. La empresa, ubicada en Binéfar (donde tiene uno de los mataderos de referencia de la comunidad) ha alcanzado una facturación de 924 millones de euros, en un año marcado por hitos estratégicos clave como la resolución definitiva de la investigación antidumping iniciada por la República Popular China y la adjudicación del PERTE de descarbonización industrial.

Se trata de un crecimiento en sintonía con la evolución de Grupo Pini, matriz de la compañía y con hasta seis mataderos en España, que en este mismo ejercicio ha alcanzado una facturación de 2.200 millones de euros, reflejo de una expansión constante y estratégica.

Tras la resolución definitiva del proceso antidumping, comunicada en diciembre de 2025, Litera Meat contará durante los próximos cinco años con un arancel del 4,9% sobre sus exportaciones de porcino a China, el más bajo aplicado actualmente a empresas españolas y europeas del sector. Este porcentaje se sitúa muy por debajo del de otras compañías, que afrontan gravámenes del 9,8%, 18,6% o 19,8%.

La resolución reconoce el papel desempeñado por Litera Meat durante todo el proceso de investigación, en el que, según aseveran, "ha colaborado de forma activa, transparente y responsable con las autoridades chinas, ejerciendo un papel considerado crucial y determinante para el conjunto del sector porcino español". "Un enfoque que no solo ha beneficiado a la compañía, sino que ha contribuido a reforzar la imagen del sector cárnico español en los mercados internacionales", añaden desde Litera Meat.

Producción, exportación y empleo

En términos productivos, Litera Meat ha alcanzado en 2025 una producción de 387.000 toneladas de carne, con una clara orientación exportadora. Del total producido, el 23% se ha destinado al mercado nacional, el 37% a la Unión Europea y el 40% a mercados extracomunitarios siendo China, Corea del Sur y Filipinas los mercados más representativos.

Durante el ejercicio 2025 se han sacrificado cuatro millones de cerdos, con una previsión de alcanzar los 4,5 millones en 2026, en línea con el crecimiento sostenido del proyecto industrial. La compañía cuenta actualmente con una plantilla de 1.800 empleados, con más del 90% de contratos indefinidos, reafirmando su apuesta por la estabilidad laboral, el crecimiento profesional y la atracción de talento.

En este ámbito, 2025 también ha estado marcado por la incorporación de perfiles clave en diferentes áreas estratégicas, así como por el lanzamiento de nuevas ofertas formativas con el objetivo de fomentar la promoción interna y la proyección profesional dentro de la organización.

Ejes estratégicos

Otro de los grandes hitos del año ha sido la adjudicación del PERTE de descarbonización industrial, que refuerza la hoja de ruta de Litera Meat en materia de sostenibilidad. En esta línea, la compañía tiene en marcha para 2026 varios proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad (por un valor aproximado de 20 millones de euros), además de iniciativas orientadas a reforzar el crecimiento orgánico del grupo.

La nueva planta fotovoltaica en suelo se encuentra en pleno funcionamiento y se suma al parque fotovoltaico en cubierta, que hasta el momento es el mayor instalado en Aragón sobre una única cubierta. Gracias a esta combinación, el 100% de la electricidad que consume Litera Meat procede ya de fuentes renovables, combinando autoconsumo solar y electricidad con garantía de origen.

El objetivo a medio plazo es convertirse en una compañía capaz de generar el 100% de la energía necesaria para su autoconsumo, avanzando hacia una mayor independencia energética y reforzando su competitividad industrial.

En el mismo contexto, Grupo Pini ha proyectado una nueva planta de Ferrarini en la región de Reggio Emilia, con una superficie productiva de 46.000 m2, que permitirá reforzar su proyección internacional y ampliar la capacidad de producción de embutido tradicional, de calidad y con sello Made in Italy.

Perspectivas

Las previsiones para 2026 son positivas tanto en facturación como en volumen de sacrificios, consolidando un proyecto industrial con fuerte arraigo en Aragón y un firme compromiso con el desarrollo económico, el empleo y la sostenibilidad.

Con estos resultados, la compañía continúa reforzando su posición como referente del sector porcino dentro y fuera de las fronteras, afrontando los retos del mercado internacional desde la responsabilidad, la innovación y la solidez industrial.