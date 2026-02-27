Cortes de tráfico en este punto de la A-68, a su paso por Zaragoza, a partir del lunes
Los trabajos en la zona cuentan con una inversión total de más de 85 millones de euros (IVA incluido)
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en las obras de la nueva autovía A-68 entre las localidades de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, en la provincia de Zaragoza, mediante la duplicación de la actual carretera N-232. Estos trabajos cuentan con una inversión total de más de 85 millones de euros (IVA incluido).
Estos trabajos afectarán a la circulación del tráfico. En aras de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir de las 8.00 horas del lunes 2 de marzo se producirá el corte del ramal de entrada al municipio de Fuentes del Ebro (oeste) ubicado en el kilómetro 213 de la N-232.
Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para entrar al municipio a través del enlace centro de Fuentes de Ebro en el km 211 de la N-232.
Las afectaciones en estas localidades de la Comarca Central durarán previsiblemente hasta mayo.
Se trata de trabajos relacionados con el desdoblamiento de la N-232 a su paso por estas localidades. En principio, debería haber entrado en servicio en 2023 y pero ahora la previsión, si los plazos se cumplen, sería 2027. Las obras contemplan la duplicación de la calzada, la remodelación de cinco enlaces y la construcción de 19 estructuras. Ya están terminados los accesos a los polígonos industriales El Espartal I y II, así como a empresas como Saica y Tronchetti.
Este tramo de la autovía A-68 es el único en obras y son 18,7 kilómetros. Los retrasos y la demora de su puesta en marcha se debe a las diferencias entre las adjudicatarias y el Ministerio de Transportes, que no se han puesto de acuerdo para las modificaciones de contratos al crecer los costes y eso ha repercutido en retraso.
