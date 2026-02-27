El PSOE abandona el pleno de Calatayud y denuncia el "abuso de autoridad" del alcalde

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Calatayud abandonó ayer la sesión plenaria como muestra de protesta y ha denunciado la "reiterada falta de respeto institucional del alcalde", el popular José Manuel Aranda.

La decisión se adoptó tras el debate y votación de una moción presentada por el grupo Socialista en la que se solicitaba la modificación de la Ordenanza General de Tráfico para que regule adecuadamente la circulación de los vehículos de movilidad personal, especialmente los patinetes eléctricos, en el término municipal de Calatayud.

Según defendieron los socialistas, "se trata de una propuesta responsable y necesaria, cuyo único objetivo es dotar a nuestra ciudad de un marco normativo claro que garantice la seguridad vial, la convivencia entre peatones y usuarios de estos vehículos y la seguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para los propios agentes encargados de velar por el cumplimiento de la normativa".

Los socialistas denunciaron que, durante el desarrollo del debate, "el alcalde hizo un uso abusivo e improcedente de su turno de cierre, en el cual, debe declarar finalizada la intervención para iniciar la votación de esta, excediendo las funciones que le corresponden como moderador del Pleno y utilizando ese espacio para confrontar políticamente en lugar de limitarse a dirigir la sesión con la imparcialidad que exige su cargo".

Además, denunciaron los socialistas, "el alcalde instó hasta en tres ocasiones al Grupo Municipal Socialista a abandonar el Pleno, en una actitud claramente intimidatoria y déspota hacia la portavoz del grupo, con la evidente intención de amedrentarla y dificultar la legítima defensa de los intereses que representa". "Consideramos intolerable que se trate de coartar la libertad de intervención de un grupo municipal elegido democráticamente por los vecinos y vecinas de Calatayud", han criticado.

Los socialistas consideran que "la falta de respeto del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, no es únicamente una desconsideración hacia los concejales del Grupo Municipal Socialista, sino también hacia la ciudadanía a la que representan, que merece instituciones donde prevalezcan el respeto, la educación democrática y el debate en igualdad de condiciones".