Estos son los entresijos para formar la Mesa de las Cortes de Aragón

Quedan apenas tres días para que se ponga en marcha la nueva legislatura en Aragón con la conformación de las Cortes de Aragón y la elección de la Mesa de las Cortes. PP y Vox guardan con celo los avances de una negociación que puede acabar dándole de nuevo la Presidencia a los de Santiago Abascal, pero no hay nada decidido por ahora y ambos partidos auguran que la tarde y noche del lunes será cuando se intensifiquen y se cierren las negociaciones. El resto de partidos tampoco desvela sus cartas de cara a las votaciones que marcarán el inicio del nuevo mandato en Aragón.

La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón tendrá lugar el martes, 3 de marzo, a las 11 de la mañana, con la elección del presidente de la institución, que es la segunda autoridad de Aragón, y la elección de la Mesa de las Cortes, máximo órgano de dirección de la Cámara aragonesa.

El inicio de la jornada comenzará con la formación de la Mesa de Edad, presidida por el diputado de mayor edad y con los diputados más jóvenes como secretarios de la misma. En esta ocasión, será Juan Vidal (nacido en 1960), de Vox, el presidente de la Mesa de Edad, y el diputado de CHA, Mascún Ariste (nacido en 1997), y la diputada del PP Lucía Baruquer (nacida en 1998), los secretarios.

Con la mesa formada, el presidente dará comienzo a la sesión y la diputada más joven será la encargada de leer alfabéticamente el nombre de los diputados electos. Después, los miembros de la Mesa de Edad prometerán o jurarán el cargo y se dará paso a la toma de posesión del resto de diputados, por orden alfabético.

Tras este acto simbólico se procederá al momento álgido de la jornada con la votación de los candidatos presentados previamente por los partidos. A esta fecha, se desconoce si habrá un único candidato o si la falta de consenso llevará a que los grupos principales (PP, PSOE y Vox) puedan presentar los suyos. En la sesión constitutiva de 2023, PP y Vox pactaron in extremis la Mesa de las Cortes y la sesión comenzó con todos los diputados ya conocedores del acuerdo. Así, Marta Fernández fue entonces la única candidata y el PSOE no planteó alternativa.

A día de hoy todas las opciones están sobre la mesa, pero muchos son los que creen -y confían- en que el pacto PP-Vox llegará a tiempo.

Para la elección del presidente, cabe recordar, los diputados votan de forma secreta, depositando en la urna una papeleta con un nombre o en blanco. Para la elección de la Presidencia, cada diputado escribirá un nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta. Si no la obtuviera en primera votación ninguno de los candidatos, se repetirá la elección entre los que hayan alcanzado las dos mayores votaciones, y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos.

En el caso de la elección de las Vicepresidencias Primera y Segunda de la Mesa, cada diputado escribirá un nombre en la papeleta, y resultarán elegidos los dos candidatos que, por orden correlativo, obtengan el mayor número de votos. El mismo proceder se repite para elegir a las Secretarías Primera y Segunda de la Mesa. Actualmente, la Mesa de las Cortes está formada, además de la presidenta Fernández, por el vicepresidente primero Ramón Celma (PP); la vicepresidenta segunda, Elisa Sancho (PSOE); el secretario primero, Gerardo Oliván (PP), y el secretario segundo, Carlos Pérez Anadón (PSOE).

Pilar Alegría, en las Cortes, en el debate a 8 de El Periódico de Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Vuelven las mujeres a las portavocías de los grupos

El cambio de legislatura trae consigo cambios en las portavocías de varios grupos parlamentarios y marca, también, el regreso de varias mujeres a este cargo después de un año en el que los ocho portavoces de los partidos en el Parlamento aragonés eran varones. Todos los partidos salvo el PP y CHA han confirmado ya quiénes serán sus portavoces, al menos en este inicio de la legislatura.

Pilar Alegría, líder del PSOE y candidata electoral, será la portavoz socialista en su regreso al hemiciclo aragonés. Por parte de Vox, al menos hasta que el camino de las negociaciones le lleve hipotéticamente de nuevo al Gobierno de Aragón, su cabeza de cartel y actual portavoz, Alejandro Nolasco, repetirá en el cargo.

Por parte de Chunta Aragonesista, el partido tiene que decidir si Jorge Pueyo será el nuevo portavoz, tomando el relevo de José Luis Soro. En Teruel Existe, su líder Tomás Guitarte mantendrá la portavocía de la agrupación parlamentaria, y Marta Abengochea, líder de IU, será la portavoz de IU-Sumar en el Parlamento aragonés. Actualmente, Fernando Ledesma es el portavoz parlamentario del PP, pero el partido no ha confirmado todavía su continuidad o no en el cargo. Y es que los partidos disponen de ocho días después de la constitución de las Cortes de Aragón para comunicar sus decisiones respecto de sus grupos parlamentarios.

Así, la próxima semana será clave para definir todos los cambios en el Parlamento aragonés y será labor de la nueva Mesa de las Cortes definir las subvenciones que reciben los grupos, el reparto de espacios de trabajo en la Cámara y el número de miembros que integrarán las comisiones parlamentarias.