Estas son las plazas de la nueva convocatoria unificada para las Policías Locales en Aragón
Los primeros exámenes se celebrarán en la última quincena de mayo, según el calendario previsto por el gobierno regional
El Gobierno de Aragón ha dado cuenta esta mañana de viernes, en la Comisión de Coordinación de Policías Locales celebrada en la sala Hermanos Bayeu del Edificio Pignatelli, de la nueva convocatoria unificada para el acceso a los cuerpos de Policía Local de Aragón, que contará con 39 plazas confirmadas en municipios de las tres provincias aragonesas.
La previsión es publicar la convocatoria a lo largo del mes de marzo. Según el calendario previsto, los primeros exámenes se celebrarán en la última quincena de mayo, con el objetivo de finalizar el proceso selectivo en julio. La intención es iniciar la formación en la academia entre los meses de septiembre y octubre.
Además de las plazas incluidas en esta convocatoria unificada, a la formación en la academia se incorporarán efectivos procedentes de procesos selectivos desarrollados por otros municipios, como Huesca y Caspe, que ya han tramitado sus respectivas ofertas de empleo público.
39 plazas confirmadas
En la provincia de Huesca se ofertan 14 plazas, correspondientes a los ayuntamientos de Barbastro (1), Benasque (1), Binéfar (1), Fraga (4), Graus (1), Jaca (2), Monzón (1), Sallent de Gállego (1) y Sariñena (2).
En la provincia de Teruel, con 11 plazas confirmadas, participan los municipios de Alcañiz (2), Alcorisa (1), Andorra (6) y Calamocha (2).
Por su parte, en la provincia de Zaragoza se incluyen 14 plazas correspondientes a Alagón (1), Calatayud (3), Daroca (1), Ejea de los Caballeros (1), Gallur (2), Mallén (1), Pedrola (1), Tarazona (1) y Zuera (3).
La convocatoria unificada, a la que los ayuntamientos se adhieren de forma voluntaria, permite optimizar recursos y homogeneizar los procesos selectivos, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad, al tiempo que facilita una mayor agilidad en la cobertura de plazas.
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Interior y Emergencias, asume la coordinación del proceso selectivo y de la posterior formación, en colaboración con las entidades locales adheridas.
