El suplemento 'Integración' de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, reconocido en los Premios Zangalleta 2026

El suplemento 'Integración' de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha sido reconocido por los Premios Zangalleta 2026, que se entregarán en una gala especial con motivo del 50 aniversario de Fundación Dfa el próximo 8 de abril en el Auditorio de Zaragoza. Publicado desde 1994, se valora que este suplemento "ha permitido dar voz a las entidades de todo Aragón que trabajamos con las personas con discapacidad y ha contribuido a la sensibilización social y a la eliminación de prejuicios", han indicado desde Fundación Dfa.

El resto de ganadores son El Gobierno de Aragón; los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel; las plataformas estatales Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE); Fundación Ibercaja; y Heraldo de Aragón

Los Premios Zangalleta distinguen la labor de personas, colectivos e instituciones en reconocimiento a su contribución a la defensa de los derechos, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. La edición de 2026 adquiere un carácter especial al convertirse en el acto central del 50 aniversario de Fundación Dfa.

El Gobierno de Aragón ha sido reconocido "por el desarrollo a lo largo del recorrido autonómico de los sistemas públicos de servicios sociales, la formación para el empleo, la atención temprana o la educación, mediante la colaboración público-privada con las entidades sociales de la discapacidad". Por su parte, los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel recibirán el galardón "por el impulso a la accesibilidad urbana de las tres ciudades, un avance que ha transformado su realidad y ha permitido que elementos como rampas de acceso, bordillos rebajados o calles a cota cero sean percibidos positivamente por toda la ciudadanía, con y sin discapacidad, contribuyendo a crear entornos urbanos más amables y accesibles".

En el ámbito estatal, CERMI y COCEMFE han sido distinguidos "como ejemplo del valor del trabajo en red en la defensa de derechos y en la representación del movimiento asociativo de la discapacidad, que permite trasladar una voz unitaria ante la sociedad y las administraciones, así como compartir experiencias entre las entidades y colaborar para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad", según la fundación.

Fundación Ibercaja ha sido premiada "por su compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante el apoyo a la agencia de colocación Dfaemplea, facilitando el encuentro entre profesionales con discapacidad y empresas comprometidas, y demostrando que la inclusión laboral es una realidad posible".

La entrega de los Premios Zangalleta 2026 se celebrará el próximo 8 de abril, a las 18.00 horas, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, coincidiendo con el mes fundacional de la entidad. Con esta edición especial, Fundación Dfa quiere poner en valor el compromiso colectivo que, durante cinco décadas, ha contribuido a avanzar hacia una sociedad más accesible, inclusiva y respetuosa con los derechos de todas las personas con discapacidad.